Der VR-Modus von Microsoft Flight Simulator wird gerade getestet

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Microsoft Flight Simulator war zu Recht eine Sensation, als es Anfang dieses Jahres veröffentlicht wurde. Es half Menschen, die gerade einen Sommer in Innenräumen verbracht hatten, Sehenswürdigkeiten auf der ganzen Welt mit einem unglaublichen Maß an Wiedergabetreue und Genauigkeit zu sehen.

Das Spiel ist stolz auf seinen unvergleichlichen Realismus und die Betrachtung der bereits durchgeführten Abläufe im Cockpit, die für ein beeindruckendes Erlebnis sorgen, das je nach Flugpräferenz beruhigend oder aufregend sein kann.

Jetzt geht es jedoch heiß her - Entwickler Asobo hatte immer gesagt, dass er auch an der VR-Kompatibilität für Flight Simulator arbeitet, aber beim Start nicht verfügbar war.

Spieler können sich jetzt jedoch anmelden, um das VR-System auszuprobieren, oder zumindest ihr Interesse an einer Teilnahme an der Beta registrieren , sofern sie die Anforderungen erfüllen.

Dazu gehört ein Gaming-PC, auf dem das Spiel in VR ausgeführt werden kann, ein Microsoft Flight Simulator Insider-Mitglied und vor allem ein Windows Mixed Reality-Headset, das sie verwenden können. Dies ist eine etwas mehr Nischenkategorie von Headsets, was bedeutet, dass Ihr Standard-Oculus Rift Sie leider nicht die Linie schneiden lässt.

Dies ist jedoch nur die erste Phase der Beta, und andere Headsets werden anscheinend an späteren Wellen teilnehmen können. Geben Sie also die Hoffnung an dieser Front nicht auf.

Dies und mehr wurde in Asobos neuestem Q & A-Video besprochen, das langwierig und ziemlich ausführlich ist. Sie können jedoch mehr über den Prozess erfahren, indem Sie sich ansehen, was die Entwickler zu sagen haben.

Schreiben von Max Freeman-Mills.