Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Microsoft Flight Simulator hat seit seiner Veröffentlichung für Furore gesorgt, da die Leute sich damit auseinandergesetzt haben, wie befreiend es ist, buchstäblich den gesamten Planeten erkunden zu können.

Wenn Sie auch einen Gaming-PC von höchster Qualität haben, ist die visuelle Wiedergabetreue, die Sie auf der ganzen Welt erleben können, manchmal umwerfend. Ebenso beeindruckend ist natürlich die clevere Technologie, mit der Asobo Satellitenbilder in 3D-Karten interpretiert, damit Sie überfliegen können. Diese Technologie hat jedoch ihre Grenzen - und es überrascht nicht, dass die Ergebnisse hervorstechen können, wenn etwas nicht stimmt.

Wir haben einige der lustigsten zusammengestellt, die wir bisher gesehen haben, genau hier für Ihre Köstlichkeiten. Schau sie dir an!

Ein Stadion aus der Hlle

Dieses Bild eines riesigen Fußballstadions in Jacksonville, Florida, ist ein großartiges Beispiel dafür, wo Flight Simulator herunterfallen kann.

Was stattdessen geschaffen wird, muss einer der klaustrophobischsten Wohnblöcke sein, die wir jemals irgendwo konzipiert haben.

Chemtrails

Wir sind uns nicht sicher, was genau hier passiert ist, aber so wie es aussieht, hat ein Satellitenbild ein Flugzeug darunter aufgenommen, das der Landschaft überlagert ist.

Flight Simulator hat verständlicherweise keine Ahnung, was los ist, was zu dieser Verrücktheit führt.

Diese Bume sind nicht richtig

Die Leute haben bemerkt, dass viele Wälder und Grünflächen aus der Luft erstaunlich aussehen, Palmen jedoch für Flight Simulator ein blinder Fleck zu sein scheinen.

Das erklärt die ominösen Säulen, die sie an Orten wie Kalifornien ersetzt zu haben scheinen und die Strandstimmung, die sie normalerweise inspirieren würden, leicht zerstören.

Es ist ein Denkmal

Jeder, der schon einmal in Washington DC war, hat wahrscheinlich das Washington Monument besucht, ein weltberühmtes Wahrzeichen, das von weitem in der ganzen Stadt zu sehen ist.

Was sie wahrscheinlich nicht gesehen haben, war dieses bizarre, schmale Bürogebäude, das die Spalte im Spiel dieses Spielers ersetzt hat. Hat nicht ganz die gleiche Wirkung, was?

Kaum palastartig

Ebenso funktioniert es im Spiel nicht ganz, nach London zu reisen, um die Sehenswürdigkeiten zu sehen und eine Überführung durch den Buckingham Palace zu machen.

Hier ist sich Flight Simulator nicht sicher, um welche Art von Gebäude es sich bei dem Palast handelt, also ist es auf Nummer sicher gegangen und für ... ein Bürogebäude weg. Um fair zu sein, es hat einen ziemlich großen Standort.

Extrem omins

Dieser ist zu Recht auf der ganzen Welt viral geworden - eine falsche Auflistung eines Bürogebäudes mit 212 statt 2 Stockwerken führte zu dieser absolut furchterregenden Kolumne in Melbourne.

Es ist körperlich unsinnig und vage bedrohlich, und wir können ehrlich gesagt nicht genug davon bekommen.

Ein Parkjob

Jeder, der das Landungstutorial in Flight Simulator ausprobiert hat, weiß, dass es einfacher ist, in die Luft zu gelangen, als zur Erde zurückzukehren.

Dieses Bild ist möglicherweise ein Ergebnis eines Benutzerfehlers, nicht eines fehlerhaften Spiels, aber wir lieben die Art und Weise, wie es etwas zeigt, das im wirklichen Leben einfach nicht passieren würde - ein Spieler stopft seine Landung und rollt einfach beschämt davon.

Skalensinn

Die eisigen Reichweiten, die Teile unseres Planeten einnehmen (deprimierend schrumpfen), scheinen ein weiterer Ort zu sein, an dem die Interpretationsfähigkeiten von Flight Simulator einige Unebenheiten verursachen können.

Dieser Benutzer stieß auf einem Langstreckenflug auf ein bizarres Eisschelf, das wirklich schwer zu berechnen ist, bis Sie sehen, wie winzig sein Jet-Liner daran ausgerichtet ist.

Grnland sieht lustig aus

Wir werden unsere Hände hochhalten und sagen, wir waren noch nie in Grönland, aber trotzdem sind wir uns ziemlich sicher, dass hier etwas Ungewöhnliches los ist.

Diese riesigen, erhöhten Gebirgspools sind ein klares Ergebnis einiger Satellitenbilder, die Flight Simulator, das arme Ding, verwirren.

Sehr spirituell

Da Asobo sich die Mühe gemacht hat, eine Reihe berühmter Sehenswürdigkeiten auf der ganzen Welt sorgfältig zu modellieren, kann es ein Schock sein, wenn Sie an einen wirklich berühmten Ort gehen, der nicht modelliert ist.

Nehmen wir zum Beispiel Stonehenge, das, wie dieser Benutzer zeigt, plötzlich ziemlich flach aussieht.

Rom wre stolz

Römische Arenen sind einige der beeindruckendsten Ruinen älterer Zivilisationen auf der ganzen Welt. Ihre wunderschönen Designs sind in Orten wie Nimes, sogar außerhalb Italiens, erhalten.

Außer wenn Sie in Flight Simulator besuchen, wo der Platz, den diese Arena einnimmt, natürlich durch einen riesigen Betonkrapfen ersetzt wird.

Satellitenheftung

Wie jeder weiß, der versucht hat, lange Zeit in Google Maps herumzurutschen, werden Satellitenbilder natürlich nicht alle am selben Tag aufgenommen.

Manchmal gibt es also Momente, in denen Sie je nach Beleuchtung offensichtliche Nähte zwischen zwei Bildern finden und diese Logik, wie sich herausstellt, in Flight Simulator übersetzt wird. Hier ist ein solches Beispiel, das ein Benutzer gefunden hat.

Monumental ist es nicht

Sie haben vielleicht noch nichts davon gehört, aber Indiens Statue der Einheit ist die höchste Statue der Welt, ein magischer Anblick, der die Landschaft dominiert.

Außer natürlich im Flugsimulator, wo es etwas näher an einem Sockel ist, von dem keine Statue zu sprechen ist. Leider hat es die Interpretation des Spiels nicht überstanden, hat also nicht ganz die Wirkung seines realen Gegenstücks.

Etwas stimmt nicht

Selbst wenn Sie nicht sehr berühmte Orte besuchen und sie falsch modelliert finden, werden Sie die seltsame Funky-Panne nur in den Lücken zwischen den Städten unterwegs sehen.

Wie diese seltsam misshandelten Büsche und Bäume, die wie das Ergebnis der Bemühungen einer fremden Zivilisation aussehen.

Kulturell wichtig

Trotzdem ist es immer noch traurig, einen Ort wie die Shwedagon-Pagode von Yangon zu besuchen. Wir können aus Erfahrung sagen, dass es beeindruckend ist, persönlich besucht zu haben und eine seltsame Reihe von Gebäuden zu finden.

Wir freuen uns darauf zu sehen, wie benutzerdefinierte Datenpakete einige dieser Leerzeichen beheben können.

Beleidigung

Manchmal stößt man auf etwas, das sich wie ein richtiger Fehler anfühlt, wie diese Brücke, die in ihrer Entstehung äußerst seltsam ist.

Es ist wie ein Bogen mit einer Tapete, auf der Lastwagen überqueren und das Wasser dahinter.

Vielleicht sind unsere Lieblingsbilder der Fehler von Flight Simulator solche, die seine Brillanz und seine Grenzen gegenüberstellen.

Auf der linken Seite eine atemberaubende Nachbildung des Sydney Opera House, perfekt. Auf der rechten Seite eine niedrige Brücke, die absolut nichts mit der legendären Sydney Harbour Bridge zu tun hat. Hey, du kannst nicht alles haben!

Schreiben von Max Freeman-Mills.