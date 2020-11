Halo 4 kann jetzt über Steam, Microsoft Store und mehr auf dem PC gespielt werden

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Im Jahr 2019 erhielten wir die Nachricht, dass Halo: The Master Chief Collection auf den PC kommen würde und dass jedes Spiel der Serie folgen würde.

343 Industries und Microsoft haben jetzt bekannt gegeben, dass Halo 4 am 17. November startet. Diese neueste Erweiterung knüpft an die Starts von Halo 3, Halo: Combat Evolved und Halo 2 auf dem PC an.

Als Teil der Master Chief Collection wurde Halo 4 für den PC mit verbesserter 4K-Grafik, über 60 FPS-Leistung, Ultra-Widescreen-Unterstützung, anpassbaren Tastenkombinationen und vielem mehr optimiert.

Die PC-Version von Halo 4 enthält die klassische Kampagne aus dem Originalspiel sowie 25 Multiplayer-Karten, in denen Sie stecken bleiben können. Es gibt sogar ein aktualisiertes Rüstungsanpassungssystem, mit dem Sie mehr Rüstungen als je zuvor ändern können.

Halo 4 enthält auch einige Spartan Ops-Aktionen mit Koop-Missionen mit einem Freund.

Halo 4 ist jetzt für Besitzer der Masterchief Collection erhältlich, kann aber auch separat über den Microsoft Store erworben werden .

Wenn Sie für Xbox Games Pass für PC bezahlen, können Sie dies auch auf diese Weise erhalten.

