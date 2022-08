Bilder von Logitechs Cloud-Gaming-Handheld sind durchgesickert

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Logitech hat erst vor ein paar Wochen bekannt gegeben, dass es in Zusammenarbeit mit Tencent an einem Cloud-Gaming-Handheld arbeitet, aber schon jetzt wurde ihm ein wenig der Wind aus den Segeln genommen.

Der erfahrene Leaker Evan Blass, der normalerweise eher über Smartphones und andere Geräte berichtet, hat hochauflösende Bilder des Handhelds in die Hände bekommen.

Die Bilder zeigen ein schlankes, weißes Gerät, das im Vergleich zu klobigeren Optionen wie dem Steam Deck ziemlich leicht aussieht. Das ist nur vernünftig, da ein Großteil der grafischen Leistung über die Cloud-Technologie bereitgestellt wird.

Der Handheld ähnelt in Größe und Form am ehesten der Nintendo Switch Lite, was ein gutes Omen ist, denn die Switch Lite liegt gut in der Hand und lässt sich gut bedienen.

Logitech G Gaming Handheld pic.twitter.com/FfEaszNwyw- Evan Blass (@evleaks) August 30, 2022

Ob das auch auf den Handheld von Logitech zutrifft, ist natürlich noch offen, da er noch nicht offiziell vorgestellt wurde und wir keine Ahnung von seinen Spezifikationen haben.

Auf einigen der von Blass gezeigten Bilder kann man eine ziemlich sauber aussehende Benutzeroberfläche sehen, die höchstwahrscheinlich auf Android basiert, wenn man die prominente Platzierung des Google Play Store berücksichtigt.

Diese Einblicke in die Benutzeroberfläche scheinen auch einige wichtige Game-Streaming-Optionen zu bestätigen, darunter Xbox, Nvidia GeForce Now und Steam, so dass die Kompatibilität auch beruhigend groß sein könnte.

Mit diesem Leak sind Logitech und Tencent wieder voll am Ball - wir gehen davon aus, dass es nicht mehr allzu lange dauern wird, bis das Gerät vollständig enthüllt und im Detail vorgestellt wird, zumal wir anscheinend davon ausgehen können, dass es noch in diesem Jahr auf den Markt kommen wird.

Schreiben von Max Freeman-Mills.