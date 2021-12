Google Stadia jetzt auf LG-Fernsehern

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Googles Cloud-Gaming-Plattform Stadia ist jetzt auf LG-Fernsehern verfügbar.

Besitzer von LG- Sets mit webOS 5.0 und höher können die Stadia-App aus dem LG Content Store herunterladen, ein Gamepad – entweder einen dedizierten Stadia-Controller oder ein Bluetooth-Äquivalent – anschließen und Triple-A-Spiele über die Cloud spielen.

Es ist in allen 22 Ländern verfügbar, in denen Stadia tätig ist, einschließlich Großbritannien, den USA und Mitteleuropa.

Stadia-Spiele können direkt gekauft werden. Sie können auch ein Stadia Pro-Konto abonnieren, das die Streaming-Qualität auf bis zu 4K HDR (von HD) und 60 fps verbessert. Der Ton wird auch über Stereo auf 5.1-Surround-Sound angehoben.

Stadia Pro kostet 8,99 £ pro Monat in Großbritannien, 9,99 $ pro Monat in den USA und 9,99 € in anderen europäischen Ländern und bietet Ihnen außerdem Zugriff auf mehrere kostenlose Spiele pro Monat . Einmal beansprucht, stehen sie Ihnen auch zur Verfügung, solange Sie ein Pro-Mitglied bleiben. Die aktuelle Liste umfasst Transformers: Battlegrounds und Wreckfest.

Der Dienst bietet Ihnen effektiv Spiele in Konsolenqualität, ohne die Konsole selbst zu benötigen, und seine Integration auf LG-Fernsehern ist Teil einer breiteren Einführung auf andere Geräte als Googles eigenen Chromecast, Android TV oder mobile Plattformen.

