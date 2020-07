Alle 16 Lego Super Mario Lego-Sets sind detailliert - einschließlich der Interaktion von Mario mit den Steinen

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Lego kündigte bereits im März an , interaktive Super Mario Lego-Sets in Cahoots mit Nintendo zu produzieren.

Die vollständigen Details des Sortiments, einschließlich der Detaillierung der Erweiterungssets, Power-Up-Packs und Character Packs, wurden vor einigen Wochen bekannt gegeben. Wir haben jetzt mit einigen Sets gespielt, um einen Eindruck von der Lego Super Mario-Erfahrung zu bekommen mögen.

Alle sind ab dem 1. August verfügbar. Sie können jedoch einige Sets vorbestellen, einschließlich der Hauptabenteuer mit Mario-Starterkurs vor dem Startdatum.

Seien Sie jedoch gewarnt - es gibt insgesamt 16 Sets, und um das gesamte Sortiment zu erhalten, kosten Sie weit über 500 USD / 500 GBP. Jedoch. Sie sollten in der Lage sein, genug zu bekommen, um für etwa 100 $ / 100 £ zurechtzukommen. Wenn Sie nur den Starterkurs erhalten, werden Sie Lust auf mehr haben, wie wir schnell herausgefunden haben.

Sie können die Super Mario Adventures im Wert von 6+ mit einem Wert von $ 60 / £ 50 231 mit dem Mario Starter Course (Set-Nummer 71360) vorbestellen, der der Hauptbestandteil der Serie ist, auch mit Goomba und Bowser Jr.

Das Hauptset enthält eine interaktive Mario-Figur und obwohl er wie ein Stück Duplo aussieht, ist die Lego-Version des italienischen Klempners etwa 7 cm groß und verfügt über ein LCD-Display, Lautsprecher, Beschleunigungsmesser, Farbsensor und Bluetooth-Konnektivität.

Nach dem Einschalten mit zwei AAA-Batterien kann Lego Mario eine Verbindung zu einem iOS- oder Android-Gerät herstellen, obwohl nicht jedes Mal ein Gerät benötigt wird, wenn Sie spielen. Das Konnektivitätselement bedeutet, dass Sie mit den von Ihnen erstellten Sets interagieren, Münzen sammeln, mehr Zeit haben und Feinde besiegen können.

Die LCD-Bildschirme in Augen, Mund und Bauch zeigen eine Vielzahl von Sofortreaktionen auf Bewegungen sowie Action-Bausteine, und der Lautsprecher pumpt von Zeit zu Zeit einen Soundtrack aus, den berühmten Münzsammelton und markige Sätze von Mario. wie "Lego Mario Time". Es ist wie das Videospiel, das in Ihren Händen zum Leben erweckt wird.

Es ist überraschend clever und viel interaktiver als wir es von den Bildern erwartet hatten, die wir seit der Ankündigung der Sets gesehen hatten.

Lego hat die App auch verwendet, um die gedruckten Bedienungsanleitungen loszuwerden.

Dies bedeutet, dass Sie jetzt die Anweisungen drehen können, um zu sehen, wohin das Teil tatsächlich führt, und bestimmte Videos abspielen können, um zu sehen, wie die interaktiven Elemente des Spiels funktionieren. Es ist viel einfacher und unsere Kinder haben es vorgezogen, aber wir sind sicher, dass einige die Papierhandbücher vermissen werden.

Sie können Ihr Gerät nicht nur zum Erstellen verwenden, sondern auch Ihre Sammlung überwachen und Ihre Level-Kreationen mit Freunden teilen. Wenn es um das Gameplay geht, können Sie aufzeichnen, wie viele Münzen Sie gesammelt und welche Feinde Sie besiegt haben. Wie bereits erwähnt, benötigen Sie die App zum Spielen nicht mehr, sobald Sie die Elemente des Kurses erstellt haben.

Kleine Barcodes auf Schlüsselstücken, die Sie bauen, zwingen den Mario, auf bestimmte Weise zu reagieren. Lande auf dem Barcode in der Pipe und der Spieltimer startet. Wenn Sie auf den Barcode auf Goombas Rücken springen, erhalten Sie den anerkannten Kill. Einige spielen Musik, andere einen Ton. Zusammen mit dem Farbsensor bedeutet dies, dass die Landung auf einer roten Oberfläche dem Berühren von Lava gleicht und Sie sterben. Es ist einfach, funktioniert aber sehr gut.

"Mario springt aus der digitalen Welt der Spielekonsolen und intelligenten Geräte heraus und wir können ihn mit einer neuen, physischen Art von Mario-Spiel auf die Welt bringen", sagte Takashi Tezuka, Executive Officer und Game Producer bei Nintendo mit dem Starterkurs ist das sicherlich der Fall.

Unsere Kinder liebten das "interaktive" Element, ohne das Gefühl zu haben, ständig vor einem Fernseher oder iPad zu sitzen, und die Fähigkeit, eigene Level zu erstellen, anstatt sich von Lego definieren zu lassen, ist ebenfalls ansprechend. Dies ist Lego, mit dem nach dem Bau gespielt werden muss, anstatt nur auf einem Regal zu sitzen.

Und ja, wir haben jetzt den starken Drang, Super Mario sicher wieder auf einer Konsole zu spielen.

Wie gesagt, der Starterkurs ist ein guter Anfang, aber es ist keineswegs der Ort, an dem Sie aufhören. Neben dem Hauptstarter-Set bieten Lego und Nintendo eine Reihe verschiedener Sets zu unterschiedlichen Preisen an, um mehreren Optionen gerecht zu werden.

Das Piranha Plant Power Slide-Erweiterungsset (das wir gebaut haben) befindet sich irgendwo in der Mitte und bietet eine Folie, die mithilfe des eingebauten Gyroskops von Mario überwacht, ob Sie die Piranhas treffen, während Sie zwischen ihnen gleiten.

Bowsers Castle Boss Battle-Erweiterungsset befindet sich oben auf dem Stapel, wird komplett mit Bowser zum Besiegen geliefert und ist mit Sicherheit größer als alles andere in der Reichweite.

Beide sind einfach zu bauen. Lego hat großartige Arbeit geleistet und die Erfahrung neu erstellt. Besonders gut hat uns der Boo gefallen, der Sie um einen der Burgtürme jagt.

Die bewachte Festung bietet eine baubare Festung, ein Katapult, gemauerte Wasser- und Lavarouten und einen Kriegsgefangenenblock sowie Spielzeugfiguren von Bob-Omb, Koopa Troopa und Piranha Plant, die LEGO Mario besiegen kann.

Das Desert Pokey-Erweiterungsset enthält eine baubare Wüstenszene, einen Hammer-Plattenteller, mit dem LEGO Mario seinen kaktusähnlichen Feind Pokey abschnittsweise niederschlagen kann, sowie eine Monty Mole-Figur, um virtuelle Münzen zu besiegen und zu sammeln

Whomps Lava Trouble Expansion Set verfügt über eine verschiebbare Plattform, eine Whomp-Figur, die einen P-Schalter schützt (nur in diesem Set enthalten), und ein aus Ziegeln gebautes, schalenförmiges System, um die Lava Bubble-Figur zu stürzen.

Eines, das wir gebaut haben - das Set verfügt über eine Plattform auf Schienen auf einer Wippe mit Piranha-Pflanzen an beiden Enden, einen Zeitblock, um zusätzliche Zeit auf dem Kurs für LEGO Mario zu verdienen, sowie Goomba- und Koopa Troopa-Figuren, die besiegt werden müssen.

Das Boomer Bill Barrage-Erweiterungsset enthält einen Spinner mit zwei "fliegenden" Boomer Bill-Figuren und eine rotierende Plattform mit zwei Schwierigkeitsstufen (mit oder ohne Stollen). Es gibt auch eine feindliche Shy Guy-Figur und einen Super Mushroom, die die Spieloptionen verbessern, wenn Sie nicht das Glück hatten, sie in einem der "?" Boxen anderswo.

Wenn Sie während des Spiels etwas Ruhe haben möchten, bietet dieses Set ein baubares Haus mit einer sich öffnenden Tür und einem Dach mit einem Super Star Block darunter. Es gibt eine Hängematte, um LEGO Mario in den Schlaf zu wiegen, sowie Yoshi und Goomba Spielzeugfiguren, mit denen man interagieren und Münzen gewinnen kann.

Es ist eines der größeren Sets im Sortiment und enthält niedliche Kröten- und Krötenspielzeugfiguren, zwei Cheep Cheeps und einen Goomba. Eine Brücke sowie verschiebbare und rotierende Plattformen müssen überwunden werden, um zu den 1, 2, 3 Blöcken in den Krötenhäusern, dem Baum und einer Schatzkiste zu gelangen.

Dieses bislang größte Set im Sortiment bietet Spielzeuge mit rotierenden und zitternden Plattformen, Flossen, um Bowsers Arme zu heben und Zugang zum "?" Block und Time Block, eine zitternde Brücke sowie Bowser-, Boo-, Dry Bones- und Lava Bubble-Figuren. Es macht großen Spaß zu bauen und zu sehen, wie Bowser - irgendwann - herunterfällt, wenn Sie ihn herausfordern.

Dieses Spielset ist nicht überall erhältlich und bietet eine Schiebeplattform für LEGO Mario mit zwei Optionen für Balance-Schwierigkeitsgrade, einem Thwomp und zwei Lava Bubble-Figuren sowie einer Lava Bubble-Flip-Funktion.

Ein weiteres Set, das nicht überall erhältlich sein wird, enthält King Boo, zwei Goombas und vier Swoop-Figuren.

Zusätzliche Charaktere sind für 5 USD / 5 GBP erhältlich, sind jedoch Blindsäcke, ähnlich wie bei der Lego Minifigures-Serie, sodass Sie diese nicht einfach auf einmal kaufen können. Serie 1 bietet eine Reihe von Charakteren, und wir gehen davon aus, dass dies in Zukunft eine Reihe von "Serien-Sets" hervorbringen wird, ähnlich wie das aktuelle Lego-Minifiguren-Angebot, das seit einigen Jahren verfügbar ist.

Jedes Paket enthält einen baubaren Charakter und ein Action-Tag zum Spielen - es kann sich um Paragoomba, Fuzzy, Spiny, Buzzy Beetle, Bullet Bill, Bobomb, Eep Cheep, Blooper, Urchin oder Peepa handeln.

Es gibt mehrere Power-Up-Pakete, die für 9,99 USD / 8,99 GBP erhältlich sind. Die Kraftpakete, die für Lego Mario im Wesentlichen unterschiedliche Outfits sind, geben Ihnen beim Spielen bestimmte Kräfte.

Wenn Mario mit diesem Anzug eingeschaltet ist, kann er Feuerangriffskraft erlangen - eine neue Methode, um Feinde anzugreifen und zusätzliche Münzen zu sammeln.

Propellergeräusche werden ausgelöst, wenn Spieler Mario diesen Anzug anziehen und ihn zum Fliegen bringen, um zu versuchen, Münzen zu gewinnen. Der Propelleranzug ermöglicht es Mario, in den Himmel zu fliegen und neue Geräusche zu machen, während er durch die Luft schwebt und Münzen sammelt. Nehmen Sie Mario mit auf einen actionreichen Flug und verwandeln Sie Ihr Wohnzimmer in ein riesiges Lego Super Mario-Level!

Dieser Anzug verleiht Mario katzenähnliche Fähigkeiten. Ziehe ihm die spezielle Hose und Mütze an und er fängt an zu miauen und zu schnurren. Das Tragen dieses Anzugs gibt Cat Mario die besondere Kraft, vertikale Hindernisse zu überwinden und Münzen zu sammeln. Es ist die schnurrende Art, mit den Lego Super Mario-Levels noch mehr Spaß zu haben.

Wenn Mario diesen Anzug trägt, können Spieler digitale Münzen verdienen, indem sie ihn in dem von ihnen erstellten Kurs hart auf LEGO-Steine stampfen lassen. Je mehr er stampft, desto mehr Münzen gewinnen Sie! Es ist eine brillante Art, mit den Lego Super Mario-Levels noch mehr Spaß zu haben.

Um mit den Anzügen zu spielen, benötigen Fans die Mario-Figur, die im Adventures with Mario Starter Course (71360) enthalten ist. Für die Power-Up-Packs werden keine Batterien benötigt. Ziehen Sie Mario zum Anziehen einfach die Anzüge an.

Sie können sich alle neuen Sets in diesem Video ansehen, das vom Chefdesigner der Sets, Jonathan Bennink, präsentiert wird.

Schreiben von Dan Grabham und Stuart Miles.