(Pocket-lint) - Silent Hill ist endlich wieder in aller Munde - nachdem das Franchise jahrelang praktisch ignoriert wurde, hat Konami es nicht nur mit einem einzigen neuen Titel wiederbelebt, sondern gleich mit einer ganzen Reihe angekündigter Projekte.

Wir wissen, dass wir ein Next-Gen-Remake von Silent Hill 2 bekommen werden, aber es gibt auch ein paar interessante kleinere Spiele, darunter das rätselhafte Silent Hill: Townfall. Hier finden Sie alles, was Sie über dieses faszinierende Projekt wissen müssen.

Silent Hill: Townfall Erscheinungsdatum

Bislang gibt es noch kein Veröffentlichungsdatum für Townfall - es wurde zwar angekündigt und angeteasert, aber mehr wissen wir im Moment noch nicht.

Bis dahin herrscht bei uns Funkstille - auch wenn von Zeit zu Zeit ein paar Signale das Rauschen durch brechen... - No Code (@_NoCode) October 19, 2022

Der obige Tweet des Entwicklers No Code deutet darauf hin, dass wir in den nächsten Monaten mehr hören könnten, aber er zeigt auch deutlich, dass es noch eine ganze Weile dauert, bis das Spiel veröffentlicht werden kann. Zum jetzigen Zeitpunkt wäre alles, was vor Ende 2023 kommt, eine große Überraschung.

Silent Hill: Townfall-Trailer

Unten könnt ihr euch den Teaser-Trailer für Townfall ansehen - haltet euch fest, denn es ist nicht gerade der längste Trailer, den wir je gesehen haben.

Im Moment ist das der einzige Blick, den wir auf das Spiel werfen können, also gibt es noch nicht viel zu sehen.

Silent Hill: Townfall-Plattformen

Wir wissen nicht, für welche Plattformen Townfall erscheinen wird - der Trailer endet ohne eine solche Bestätigung, was heutzutage bei der Vorstellung von Spielen selten ist.

Aufgrund früherer Spiele des Entwicklers, die von Annapurna Interactive veröffentlicht wurden, gehen wir davon aus, dass das Spiel für den PC erscheinen wird, aber wir müssen weitere Neuigkeiten abwarten, um zu sehen, ob es auch für neue oder alte Konsolen erscheinen wird.

Silent Hill: Townfall: Story und Gameplay

Der Teaser-Trailer für Townfall ist sehr mysteriös und zeigt einen langsamen Zoom auf einen tragbaren Retro-Fernseher - nein, das ist kein GameBoy.

Der Fernseher zeigt kurze Einblicke in schwer zu sehende Dinge, darunter mindestens einen Moment, in dem er eine neblige Straße zeigt, die direkt aus einem klassischen Silent Hill-Spiel zu stammen scheint, und als sich der Trailer seinem Ende nähert, werden die Bilder immer schrecklicher, mit fleischigen Momenten und potenziellem Blutvergießen.

Im Trailer gibt es auch eine Sprachausgabe, die von Eurogamer so transkribiert wurde: "Warum bist du hier? Hier, um bestraft zu werden... Das ist gut, ich mag es. Ich glaube, wir haben etwas so Schreckliches getan, dass wir hier an diesem Ort festsitzen und von diesen... Leuten verurteilt werden."

Das passt zum wiederholten Thema mehrerer Silent Hill-Spiele: dass die Stadt eine Art Fegefeuer oder sogar eine Hölle für diejenigen sein kann, die sich in ihr befinden, und sie auf eine Art und Weise bestraft, die ihr Unterbewusstsein für verdient hält.

Das ist alles sehr rätselhaft, und wir haben auch keine Ahnung, wie sich das Spiel tatsächlich spielen wird oder in welches Genre es passt - all das wird klarer werden, wenn zu gegebener Zeit mehr Informationen über das Spiel veröffentlicht werden.

Schreiben von Max Freeman-Mills.