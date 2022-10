Silent Hill Townfall wird zusammen mit dem Remake von Silent Hill 2 angekündigt

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Neben der Ankündigung des Silent Hill 2-Remakes, auf das wir alle gewartet haben, hat Konami nun mit Silent Hill Townfall einen neuen Titel angekündigt.

Während das Silent Hill 2 Remake zweifelsohne eine große Neuigkeit aus dem Hause Konami war, ist ein brandneues Spiel in der Liste immer eine Meldung wert, die es zu beachten gilt. Im Fall von Silent Hill Townfall ist nur wenig darüber bekannt, was es den Spielern zu bieten haben wird, wenn es zu einem unangekündigten Zeitpunkt in der Zukunft erscheint.

Wenn wir sagen, dass wenig bekannt ist, machen wir keine Witze. Der Ankündigungsteaser enthält zwar kein Bildmaterial aus dem Spiel, aber wir sehen ein paar kurze Einblicke in das, was uns erwarten könnte. Da es sich um einen Silent Hill-Titel handelt, fühlt sich alles angemessen gruselig an.

Das Spiel selbst wird von der schottischen Firma NoCode entwickelt, während Annapurna Interactive für die Veröffentlichung verantwortlich ist. Der Creative Director von NoCode, Jon McKellan, sagt, dass er ein großer Fan der Serie ist, seit er 1999 das Original auf der PlayStation gespielt hat. Das klingt vielversprechend, denn NoCode hat bereits Stories Untold und Observation entwickelt.

Wann wir mit weiteren Informationen rechnen können, wird ein Geduldsspiel sein. Man hat uns gesagt, dass wir im neuen Jahr mehr erwarten können, aber das gibt uns keinen klaren Hinweis darauf, wann das sein wird. Wir drücken die Daumen, dass es nicht mehr allzu lange dauert - wir sind alle gespannt auf mehr.

Schreiben von Oliver Haslam.