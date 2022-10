Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Silent Hill ist zurück - nach jahrelangem Schweigen um die kultige Horror-Reihe kündigte Konami im Oktober 2022 eine Reihe von neuen Projekten in der Welt von Silent Hill an, darunter auch die bahnbrechende Ankündigung eines Remakes von Silent Hill 2.

Damit kehrt eines der berühmtesten und erschütterndsten Horrorspiele aller Zeiten zurück, und zwar mit einem völlig überarbeiteten Look und Spielgefühl, aber mit der gleichen unglaublich verdrehten und psychologisch komplexen Geschichte wie bisher. Hier sind alle wichtigen Details, die Sie über das kommende Spiel wissen müssen.

Silent Hill 2-Remake: Erscheinungsdatum

Als Silent Hill 2 im Oktober 2022 angekündigt wurde, bekamen wir zwar einen recht ansehnlichen Trailer zu sehen, doch einen Veröffentlichungstermin gab es nicht.

Das bedeutet, dass wir immer noch im Dunkeln tappen, wann Silent Hill 2 herauskommen wird. Obwohl sich das Spiel angeblich schon eine ganze Weile in Entwicklung befindet, sind wir der Meinung, dass Konami dieses Detail mit angegeben hätte, wenn das Spiel schon bald erscheinen würde.

Das führt uns zu der Annahme, dass Silent Hill 2 frühestens Ende 2023 erscheinen könnte, wobei 2024 leider auch eine sehr reale Möglichkeit darstellt.

Silent Hill 2-Remake: Trailer

Den Teaser-Trailer zu Silent Hill 2 könnt ihr euch hier ansehen:

Konami hat ihn zwar als Teaser bezeichnet (wahrscheinlich, weil er kein echtes Gameplay-Material enthält), aber der Trailer ist mit drei Minuten tatsächlich ziemlich lang und enthält Einblicke in viele Schlüsselmomente der Geschichte des Spiels sowie einige ikonische Gegner.

Silent Hill 2-Remake: Plattformen

Silent Hill 2 wird ein Next-Gen-Erlebnis sein, aber zumindest in den ersten 12 Monaten nach der Veröffentlichung nur auf einer Konsole verfügbar sein - der PlayStation 5. Das bedeutet, dass Spieler der Xbox Series X oder Series S mindestens ein Jahr warten müssen, um es spielen zu können.

Das Spiel wird am Erscheinungstag auch für den PC erscheinen, ist also nicht wirklich exklusiv, und du kannst es bereits auf deine Wunschliste bei Steam setzen, wenn du möchtest.

Silent Hill 2-Remake: Geschichte

Da es sich bei Silent Hill 2 um ein Remake handelt, könnt ihr so ziemlich alles, was ihr über die Geschichte wissen wollt, aus der Originalversion erfahren (oder selbst spielen), wenn ihr wollt.

Für diejenigen, die die Geschichte zum ersten Mal durchspielen, möchten wir aber lieber keine Spoiler riskieren, deshalb halten wir uns hier vage.

In Silent Hill 2 schlüpfen Sie in die Rolle von James Sunderland, einem trauernden Witwer, der drei Jahre nach dem Tod seiner Frau einen Brief von ihr erhält. Darin wird er gebeten, Silent Hill zu besuchen, eine ländliche Stadt in Maine, in der sie einige gemeinsame Erinnerungen hatten.

Als er in Silent Hill ankommt, werden die Dinge schnell verwirrend und verdreht, mit verwirrenden Charakteren und Erscheinungen, die James plagen, und einer langsamen Abrechnung mit seinen eigenen psychologischen Qualen.

Es ist eine ziemlich erschütternde Zeit, aber auch eine der berührendsten Geschichten, die je in einem Horrorspiel erzählt wurden, und wir freuen uns darauf, sie ohne die technischen Hindernisse der alten Schule zu erleben, die das Originalspiel nun mit sich bringt.

Silent Hill 2 Remake: Gameplay

Das ursprüngliche Silent Hill 2 war ein Third-Person-Spiel, allerdings mit einer Kamerasteuerung, die aufgrund der Hardware und der Controller, auf denen es lief, mehr als nur ein wenig fummelig war. Das wird sich in der Neuauflage wohl ändern. Entwickler Bloober Team hat verkündet, dass das Remake mit einer modernen Over-the-Shoulder-Kamera ausgestattet sein wird, wie so viele andere Spiele seither auch.

Das hat offenbar auch Auswirkungen auf das Kampfsystem des Spiels, das komplett überarbeitet wird, um mit dieser neuen Perspektive zu funktionieren.

Silent Hill 2 hatte einen ziemlich klobigen, unbeholfenen Kampf, was sehr gut zur Thematik passte und unterstrich, dass James kein Action-Held ist. Wir sind also gespannt, ob Bloober Team Pläne hat, dafür zu sorgen, dass man sich nicht zu kompetent fühlt.

Das Spiel wird auf der Unreal Engine 5 basieren und daher einige wirklich moderne grafische Highlights bieten, und es wird auch die Vorteile der einzigartigen Funktionen der PS5 nutzen. 3D-Sound wird die Dinge noch erschütternder machen, während es auch eine Menge haptisches Feedback in Schlüsselmomenten geben wird, um den Controller zu einem weiteren immersiven Werkzeug zu machen.

Und schließlich wird es dank der SSD-Technologie offenbar keine Ladezeiten geben, wenn man das Spiel erst einmal gespielt hat - das war etwas, das im Originalspiel immer wieder auftrat, es wird also großartig sein, das Spiel ohne Probleme zu erkunden.

Schreiben von Max Freeman-Mills.