Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Wer immer noch auf eine PlayStation 5, eine Xbox Series X oder eine Grafikkarte von Nvidia oder AMD hofft, könnte noch ein paar Jahre lang enttäuscht werden.

Intel hat angedeutet, dass die Halbleiterknappheit wahrscheinlich bis 2024 anhalten wird.

Der CEO von Intel, Pat Gelsinger, hat eine frühere Vorhersage revidiert, wonach die Chip-Knappheit im Jahr 2023 enden könnte, und behauptet nun, dass sie sich bis ins nächste Jahr fortsetzen wird.

Gegenüber CNBC erklärte er, dass der anhaltende Mangel an Fertigungswerkzeugen die Branche weiterhin stören wird: "Das ist einer der Gründe, warum wir glauben, dass die allgemeine Halbleiterknappheit von unseren früheren Schätzungen im Jahr 2023 nun in das Jahr 2024 abdriften wird, einfach weil die Knappheit nun auf die Ausrüstung übergreift und einige dieser Fabrikrampen stärker herausgefordert werden", sagte er in dem Interview.

Dies wird sich auch auf viele andere Branchen als die Spieleindustrie auswirken, da die Automobilhersteller in den letzten Jahren in ähnlicher Weise betroffen waren.

Am deutlichsten hat sich dies jedoch in letzter Zeit auf die Verfügbarkeit von PS5-Konsolen und Nvidia-Grafikkarten ausgewirkt. Es wird als einer der Faktoren angesehen, die dazu beigetragen haben, dass Xbox in den letzten beiden Quartalen Marktanteile von PlayStaton übernommen hat.

Intel liefert zwar keine Chips für die PlayStation 5, aber die anhaltenden Engpässe werden sich auf die gesamte Branche auswirken: "Wir haben wirklich in diese Gerätebeziehungen investiert, aber das wird den Kapazitätsausbau für uns und alle anderen dämpfen", fügte Gelsinger hinzu.

Schreiben von Rik Henderson.