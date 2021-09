Ikeas Asus ROG-Ausrüstung kommt bald in Großbritannien und den USA

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Es ist nur knapp über ein Jahr her, seit Ikea und Asus zum ersten Mal bekannt gegeben haben, dass sie an einer Reihe von Gaming-Zubehör und -Möbeln zusammenarbeiten, und nach einer Einführung in China Anfang dieses Jahres werden die verschiedenen Artikel des Sortiments endlich in die USA und Großbritannien.

Das Sortiment wird am 1. Oktober 2021, in nur wenigen Wochen, auf den Markt kommen und es kinderleicht machen, Ihren Gaming-Bereich wie ein Profi-Streamer auszustatten, ohne dass Sie Dinge von einer Vielzahl verschiedener Verkäufer beziehen müssen.

Das Sortiment, das sich aus sechs verschiedenen Produktfamilien zusammensetzt, ist sehr umfangreich. Nur an einer dieser Familien, Uppspel, wurde tatsächlich mit Asus gearbeitet, während die anderen nur Dinge sind, die Ikea mit seinem eigenen Know-how herstellen konnte.

Sie finden Gaming-Stühle, Schreibtische, PC-Ständer, Zubehörhalter und vieles mehr. Es lohnt sich also, Anfang Oktober die Ikea-Website zu besuchen, um zu sehen, was Sie Ihrem Setup hinzufügen können.

Natürlich im klassischen Ikea-Stil, vieles davon ist mit Artikeln schon ab 7,50 € sehr günstig - zugegeben, viele davon sind Dinge, die Sie vielleicht nicht ersetzen müssen, wie eine Wasserflasche, aber trotzdem - toll, dass mehr erschwingliche Optionen kommen in den Raum.