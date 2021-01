Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Eines der nervigsten Dinge an PlayStation 5 und Xbox Series X ist, dass sie groß sind und die Konsolen zwar horizontal liegen können, aber vertikal sein sollen. Wenn Sie einen teuren Stand oder ein Unterhaltungszentrum mit kurzen Regalen und wenig Platz besitzen, ist das sehr unpraktisch.

Aber Ikea versteht dein Dilemma. Es wurde eine Lösung gefunden, die denjenigen von Ihnen hilft, die gezwungen sind, einen neuen Schrank oder Stand zu kaufen, um eine der beiden Konsolen aufzubewahren.

Der Einzelhändler hat Größenanleitungen oder physische Pappkartons angefertigt, die wie die PS5- und Xbox-Serie X aussehen. Sie scheinen maßstabsgetreu zu sein und auf ihrer Seite werden Maße angezeigt, um Ihnen zu helfen, leicht festzustellen, ob sie passen oder sitzen Sie so, wie Sie es bevorzugen. Ein Benutzer von Reddit , der die Boxen in einem Geschäft entdeckt hat, hat ein Bild davon mit der folgenden Beschriftung geteilt: "Welche Ikea-Medienspeichereinheit kann in meine neue, meme-ishly übergroße Spielekonsole passen?"

Die Idee hier ist, dass Sie Ihre PS5 oder Xbox Series X nicht zu Ikea bringen müssen, um sicherzustellen, dass sie zu Ihrem neuen Entertainment-Center passen. Ehrlich gesagt ist es ein genialer Marketing-Trick. Wir haben Ikea kontaktiert, um zu erfahren, wo der Einzelhändler diese Größenrichtlinien hat oder ob er plant, sie überall einzuführen.

Schreiben von Maggie Tillman.