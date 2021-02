Arbeitet Huawei an einer eigenen MateStation-Spielekonsole?

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Berichten zufolge entwickelt Huawei eine eigene Spielekonsole, um die Macht von Sony, Microsoft und Nintendo zu übernehmen.

In einem Beitrag auf Weibo behauptete tipster @TomatoPrince, dass der chinesische Hersteller daran interessiert sei, in den Spielbereich einzusteigen - zuerst mit der Veröffentlichung eines eigenen Gaming-Laptops, dann mit einer Spielekonsole, die er frech "MateStation" nannte.

Nach dem Verkauf von Honor, das 2020 seinen eigenen Gaming-Laptop herausbrachte , ist das Gaming-Portfolio von Huawei weitgehend leer. Dass es darum geht, von einem schnell wachsenden Sektor zu profitieren, ist sicherlich nicht überraschend.

Es ist jedoch etwas überraschend zu erfahren, dassPlayStation 5 , Xbox Series X / S und Switch in Angriff genommen werden sollen.

Laut Pocketnow werden Vergleiche zwischen den "MateStation" -Plänen und den bereits etablierten Konsolenbereichen gezogen.

Die Seite sagt auch, dass sie Geschäfte mit Leuten wie Tencent abschließen könnte - die ebenfalls aus China stammen.

Wenn sich eine Konsole in der Entwicklung befindet, sehen wir, dass sie zumindest global mit so hohen Kollegen konkurriert. Eine Veröffentlichung nur in China erscheint jedoch plausibel. Eine Maschine, die sich auf die Spiele konzentriert, die sich dort als beliebt erweisen - das können wir sehen.

Immerhin haben Microsoft und Sony in der Vergangenheit mit ihren Konsolen im Land nicht die gleichen Auswirkungen erzielt wie anderswo. Und die Spiele selbst waren stärkeren Einschränkungen ausgesetzt.

Vielleicht würde eine Huawei MateStation in der Heimat des Unternehmens weiter verbreitet sein.

Wir werden Sie wissen lassen, wenn wir hier mehr darüber erfahren.

Schreiben von Rik Henderson.