(Pocket-lint) - Wenn Sie das nächste Mal mit Ihren Freunden oder Ihrer Familie ein Brettspiel spielen, holen Sie vielleicht Scrabble heraus. Stattdessen könnten Sie Wordle herausziehen.

Wie die New York Times berichtet, die Wordle Anfang des Jahres gekauft hat, wird das beliebte Online-Puzzle in ein Multiplayer-Brettspiel verwandelt. In Zusammenarbeit mit Hasbro wird Wordle: The Party Game noch in diesem Jahr auf den Markt kommen. In diesem neuen physischen Spiel wird Wordle zu einer Gruppenaktivität, bei der sich ein Spieler ein Wort mit fünf Buchstaben ausdenkt und die anderen Spieler versuchen müssen, es zu erraten und der Erste zu sein. Sobald die Mitspieler das Wort erraten haben, schiebt der Wortdenker gelbe und grüne Kacheln über die richtigen Buchstaben auf kleinen Trockenlöschtafeln.

Wenn eine Runde vorbei ist, kann man die Tafeln abwischen und erneut spielen. Hasbro zeigt in dem Video unten, wie das Spiel funktioniert.

Sie lieben Wordle? Versammle Freunde und Familie, um das beliebte Worträtselspiel mit Wordle: The Party Game im echten Leben zu spielen! Ab sofort auf #HasbroPulse vorbestellbar! pic.twitter.com/ihgsZj9NpX- Hasbro Pulse (@HasbroPulse) July 14, 2022

Wordle: The Party Game wird im Oktober 2022 in Nordamerika erscheinen. Du kannst es ab dem 14. Juli 2022 für 19,99 $ auf der Website des Spiels vorbestellen. Das Spiel wird am 1. Oktober 2022 ausgeliefert.

Wenn Sie lieber digitale Spiele bevorzugen und Wordle-Alternativen ausprobieren möchten, hat Pocket-lint einige interessante Varianten des Welträtsels zusammengestellt, darunter eine, die nur schlechte Wörter enthält.

Um mehr über Wordle, das Online-Spiel und seine Funktionsweise zu erfahren, lesen Sie den Leitfaden von Pocketlint: Was ist Wordle und warum reden alle darüber?

Schreiben von Maggie Tillman.