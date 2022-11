Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 hat mit der Niederlage von Gastgeber Katar gegen Ecuador offiziell begonnen - das erste Mal, dass ein Gastgeberland das Eröffnungsspiel verloren hat. Doch auch wenn es eines der seltsamsten und umstrittensten Turniere aller Zeiten ist, gibt es mit mehr als einem Monat Fußball-Action immer noch viel Grund zur Freude.

Und wie könnte man sich besser in die Stimmung versetzen, als seiner Mannschaft zu helfen, in einem kleinen, unterhaltsamen Spiel, das jeder auf seinem Handy spielen kann, gut abzuschneiden?

Google hat zur Feier der Weltmeisterschaft ein browserinternes Elfmeterschießen-Minispiel entwickelt, mit dem Sie sich nicht nur die Zeit vertreiben, sondern auch Ihr Heimatland (oder eine adoptierte qualifizierte Mannschaft) unterstützen können. So wird's gemacht.

So spielen Sie das Google Mini-Cup-Spiel auf Ihrem Handy oder Tablet

Das Mini-Cup-Spiel von Google ist nur für Mobiltelefone und Tablets verfügbar (Sie benötigen einen Touchscreen, um zu wischen) und wird in einem Browser gespielt. Um es noch schwieriger zu machen, wird der Torwart nach jedem Tor schneller.

Aber du versuchst nicht nur, die beste Gesamtpunktzahl zu erreichen und deinen eigenen Highscore jedes Mal zu übertreffen. Da du die Spiele der Weltmeisterschaft, die kurz vor dem Anpfiff stehen, in echt spielen kannst, wird deine Punktzahl zu einer weltweiten Gesamtpunktzahl für deine gewählte Mannschaft addiert. Diese Punkte werden bis zum Abpfiff des echten Spiels addiert und geben deinem Team Punkte. Sie können dann die Gesamtwertung für alle Nationen einsehen.

So nehmen Sie teil.

Öffnen Sie Ihren mobilen Browser (Chrome, Safari usw.), gehen Sie zu Google und geben Sie"World Cup" in die Suchleiste ein.

In der unteren rechten Ecke des Bildschirms erscheint neben den Suchergebnissen ein sich drehendes Ballsymbol. Tippen Sie darauf.

Sie sehen nun eine Liste der bevorstehenden Spiele. Tippe bei einem Spiel auf"Spielen" und du hast die Möglichkeit, für eine der beiden Mannschaften zu spielen.

Wähle deine Mannschaft.

In der oberen Hälfte des Bildschirms erscheint ein Tor mit einem Ball in der unteren Hälfte. Du musst den Ball nur in Richtung des Tores streichen und dabei versuchen, dem Torwart auszuweichen.

Wenn du das Tor verfehlst oder der Torwart es rettet, ist das Spiel vorbei. Denk daran: Der Torwart wird mit jedem Schuss schneller, so dass es im Laufe des Spiels immer schwieriger wird.

Dein Punktestand wird zum Gesamtergebnis für deine Mannschaft addiert.

Das Ganze macht großen Spaß und du kannst so oft spielen, wie du willst oder für welche Mannschaft du willst. Viel Spaß!

