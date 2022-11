Ihre Google Stadia-Erstattungen sind wahrscheinlich gerade auf dem Weg

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Google hat damit begonnen, die Rückerstattungen für Stadia zu bearbeiten. Die Server werden am 18. Januar 2023 offline gehen.

Die Schließung des Spiele-Streaming-Dienstes wurde bereits im September bestätigt, als Google mitteilte, dass es Rückerstattungen sowohl für Hardware als auch für gekaufte Spiele geben würde. Diese Rückerstattungen werden jetzt bearbeitet, was bedeutet, dass Ihre Rückerstattung wahrscheinlich auf dem Weg ist - vorausgesetzt, Sie haben sie noch nicht erhalten.

In der Ankündigung von Google hieß es, dass der Großteil der Rückerstattungen bis zur endgültigen Abschaltung von Stadia abgewickelt sein sollte. In einer FAQ heißt es nun, dass die Rückerstattungen am 9. November beginnen.

"Ab dem 9. November 2022 wird Stadia versuchen, Rückerstattungen für alle Käufe von Spielen, Zusatzinhalten und Abonnementgebühren, die nicht über den Stadia Store getätigt wurden, automatisch zu verarbeiten", heißt es in den FAQ. Google bittet Sie um Geduld, während wir jede Transaktion bearbeiten, und bittet Sie, sich nicht an den Kundendienst zu wenden, da dieser in dieser Zeit nicht in der Lage sein wird, Ihre Rückerstattung zu beschleunigen". Das Unternehmen sagt weiter, dass es davon ausgeht, dass der Großteil der Rückerstattungen bis zum 18. Januar 2023 bearbeitet wird.

Stadia ist (war?) Googles Spielestreamingdienst und war allem Anschein nach ziemlich gut. Aber ein ungeschriebenes Google-Regelwerk besagt, dass Google einen Dienst oder eine Funktion nicht lange genug leben lassen kann, um wirklich nützlich zu werden. Das Streamen von Spielen ist jetzt eine Aufgabe für Xbox Cloud Gaming und Amazon Luna, so scheint es.

Schreiben von Oliver Haslam.