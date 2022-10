Dein Stadia Cyberpunk 2077 Spielstand kann mit Takeout auf den PC übertragen werden

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Google Stadia wird vielleicht eingestellt, aber du kannst zumindest deine Cyberpunk 2077-Speicherstände auf deinen PC mitnehmen, dank einer anderen Funktion von Google - Takeout.

Nach der Ankündigung, dass Google seinen Streaming-Dienst Stadia im Januar nächsten Jahres einstellen wird, haben sich viele gefragt, was mit ihren gespeicherten Spielen passieren wird, wenn es nicht mehr geht. Im Fall von Cyberpunk 2077 von CD Projekt Red haben wir eine Antwort: Du kannst dein gespeichertes Spiel von Google Takeout nehmen und es rüberschieben.

Takeout ist ein Dienst, mit dem Sie Ihre Daten von den Google-Servern nehmen und für sich selbst speichern können, was in dieser Situation besonders hilfreich ist. Der globale PR-Direktor von CD Projekt Red, Radek Grabowski, hat bestätigt, dass der Speicherstand am 18. Januar 2023 endgültig gelöscht wird.

Aber keine Sorge, wie Sie diese besondere Art von Magie erreichen können. CD Projekt Red hat die Antworten und hat sie in einem neuen Support-Dokument zusammengefasst. Stellen Sie sich jedoch auf ein wenig Arbeit ein, denn es sind einige Schritte erforderlich. Aber vielleicht gibt es ja einen Silberstreif am Horizont dieser stadionförmigen Wolke. Da Cyberpunk 2077 Cross-Progression unterstützt, könntest du theoretisch diese Methode nutzen, um deinen Stadia Cyberpunk 2077-Speicherstand auch auf eine Konsole zu bringen.

Sie können sich natürlich eine neue Kopie von Cyberpunk 2077 kostenlos kaufen - Googles Einstellung von Stadia beinhaltet eine Rückerstattung aller gekauften Spiele, das ist es also.

