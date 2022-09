Wie Sie Ihre Stadia-Erstattungen bei Google beantragen können

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Die Cloud-Gaming-Plattform von Google, Stadia, wird ab dem 19. Januar 2023 nicht mehr funktionieren.

Bis dahin können Sie alle Spiele in Ihrer Stadia-Bibliothek spielen, aber was ist mit den vielen Dollars, Euros oder Pfund, die Sie in den letzten zwei Jahren in den Dienst gesteckt haben? Was passiert mit den Spielen, für die Sie den vollen Preis bezahlt haben?

Wir werden Google alle Käufe von Stadia-Hardware und -Spielen im Google Store zurückerstatten. Hier erfährst du, wie das funktioniert und wann du dein Geld zurückerhalten kannst.

Was wird von Google zurückerstattet?

Alle Spiele, die im Google (Stadia) Store gekauft wurden, werden zurückerstattet. Das gilt auch für In-Game-Käufe (DLC).

Google erstattet auch Hardware, die direkt über Google gekauft wurde - den Stadia Controller, die Stadia Founder's Edition, die Stadia Premiere Edition und das Play and Watch with Google TV Package.

Google erstattet keine früheren Stadia Pro-Mitgliedschaftsgebühren. Sie erhalten keine monatlichen Gebühren zurück, die Sie bisher bezahlt haben. Sie können jedoch alle Spiele spielen, die Sie durch die Pro-Mitgliedschaft bis einschließlich 18. Januar 2023 erworben haben, auch wenn ab dem 29. September 2022 keine Gebühren mehr erhoben werden.

Wie Sie Ihre Google Stadia-Erstattung beantragen können

Die gute Nachricht ist, dass Sie wahrscheinlich nichts tun müssen, um eine Stadia-Erstattung zu beantragen. In den meisten Fällen erstattet Google berechtigte Hardware- und Spielekäufe automatisch direkt auf das ursprünglich verwendete Konto.

Sollte dies nicht möglich sein, sendet Google eine E-Mail an den Inhaber des Stadia-Kontos mit weiteren Informationen zur Abwicklung der Rückerstattung.

Der Großteil der Rückerstattungen wird voraussichtlich bis Mitte Januar 2023 abgewickelt sein.

Andere Dinge zu beachten

Sie können nicht nur Ihr Geld zurückbekommen, sondern auch Ihre Stadia-Daten herunterladen.

Sie umfassen Profilinformationen, Spielstatistiken, soziale Daten, Speicherdateien und Aufnahmen und werden bis zum Ende des Spiels am 18. Januar 2023 auf Google Takeout zur Verfügung stehen.

Vielleicht möchten Sie Stadia auch irgendwann aus Ihrem Google-Konto löschen. Wie Sie das tun können, erfahren Sie hier.

