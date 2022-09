Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Google stellt seinen Cloud-Gaming-Dienst Stadia ein.

Der vor zwei Jahren, im November 2019, gestartete Dienst hatte es schwer, die für einen Erfolg notwendigen Mitgliederzahlen zu erreichen, insbesondere angesichts der starken Konkurrenz durch Xbox Cloud Gaming und Nvidia GeForce Now.

Der General Manager von Google, Phil Harrison, kündigte in einem Blogbeitrag an, dass Stadia im Januar 2023 offiziell eingestellt wird: "Obwohl der Ansatz von Stadia, Spiele für Verbraucher zu streamen, auf einer starken technologischen Grundlage aufgebaut war, hat er bei den Nutzern nicht die Zugkraft erlangt, die wir erwartet haben, so dass wir die schwierige Entscheidung getroffen haben, unseren Stadia-Streaming-Service einzustellen."

Bestehende Nutzer haben noch bis zum 18. Januar 2023 die Möglichkeit, ihre Spiele zu spielen, danach wird der Dienst nicht mehr verfügbar sein.

In einem beispiellosen Schritt wird Google jedoch alle über den Google Store getätigten Käufe von Stadia-Hardware und -Spielen erstatten. Dazu gehören auch DLC und kostenpflichtige In-Game-Add-ons.

Der Großteil der Rückerstattungen soll bis Mitte Januar abgeschlossen sein.

Google wird weiterhin nach anderen Möglichkeiten suchen, die für Stadia entwickelten Streaming-Technologien zu nutzen, nicht zuletzt, weil es gelungen ist, die Latenzzeiten stark zu reduzieren, aber es ist unwahrscheinlich, dass in nächster Zeit eine weitere Cloud-Gaming-Plattform entsteht.

