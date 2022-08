Google Play Games für PC Beta wird in fünf Ländern eingeführt

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Google hat angekündigt, dass die Beta-Version von Google Play Games für PC ab heute in ausgewählten Regionen verfügbar ist.

Im Moment ist der Dienst auf Südkorea, Taiwan, Hongkong, Thailand und Australien beschränkt, aber Google plant eine weitere Ausweitung.

Bisher war die Beta-Version nur für geladene Gäste zugänglich, aber jetzt kann jeder in den unterstützten Regionen auf den Dienst zugreifen.

Das Programm Google Play Games für PC ermöglicht es Nutzern, Android-Spiele auf ihren Windows-Rechnern zu spielen.

Der Dienst bietet mehr als 50 PC-kompatible Titel und unterstützt plattformübergreifende Fortschritte, so dass die Nutzer dort weitermachen können, wo sie auf ihrem Handy oder PC aufgehört haben.

"Unser Katalog umfasst viele der beliebtesten Handyspiele der Welt, darunter Summoners War, Cookie Run: Kingdom, Last Fortress: Underground und Top War. Zusammen werden diese Spiele von Hunderten von Millionen Spielern weltweit gespielt", so Google in einem Blogeintrag.

Wenn Sie Ihre Lieblingsspiele auf einem größeren Bildschirm spielen möchten, können Sie sich anmelden, um benachrichtigt zu werden, wenn das Spiel in Ihrer Region auf den Markt kommt.

Google gibt an, dass die Mindestanforderungen an den PC eine Vierkern-CPU, SSD-Speicher, 8 GB RAM und Windows 10 oder höher sind.

Eine weitere Möglichkeit, auf Android-Apps auf dem PC zuzugreifen, ist die Windows 11-Integration von Amazon, aber die Spiele haben nicht die gleiche Optimierung, die die Google-Plattform bietet.

Schreiben von Luke Baker.