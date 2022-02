Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Berichten zufolge senkt Google die Erwartungen an Google Stadia bis zu dem Punkt, an dem es nun das gesamte Projekt innerhalb des Unternehmens heruntergestuft und Prioritäten und Erwartungen geändert hat.

Laut Business Insider betrachtet Google Stadia nicht mehr als potenziellen Konkurrenten für PS5, Switch und Xbox. Anstatt mehr Spiele zu Stadia zu bringen, nutzt es jetzt aktiv die Cloud-Gaming-Plattform, um neue Erfahrungen für Partnerunternehmen wie Peloton, Bungie und Capcom zu ermöglichen. Tatsächlich wird es verdoppelt, um verschiedene Deals zu sichern, um dieses neue Geschäftsmodell zu beweisen.

Wenn Sie sich fragen, wie das für Verbraucher aussehen wird, behauptet der Bericht, dass Pelotons erstes Videospiel, Lanebreak , tatsächlich von Stadia-Technologie angetrieben wird, die jetzt intern Google Stream heißt. AT&Ts kostenloser browserbasierter Zugang zu Batman: Arkham Knight im letzten Herbst lief auch auf Stadia. In der Zwischenzeit versucht Capcom, dasselbe mit webbasierten Demos seiner Spiele zu tun.

Auch Destiny-Entwickler Bungie, den Sony jetzt für 3,6 Milliarden Dollar kauft , versuchte, eine eigene Streaming-Plattform auf Basis von Google Stream aufzubauen.

Anscheinend gibt es bei Google Leute, die Stadia gerne am Laufen halten würden und hart daran arbeiten, dass die Gaming-Plattform nicht auf Googles berühmtem Friedhof aufgegebener Projekte landet.

„Aber sie sind nicht diejenigen, die die Schecks ausstellen“, wie Business Insider betonte.

Derzeit berichtet Google Stadia-Chef Phil Harrison jetzt an Jason Rosenthal, Googles Vizepräsident für Abonnementdienste. Er berichtet also nicht an Google-Hardware-Chef Rick Osterloh und signalisiert, dass die gesamte Stadia-Sparte kein Hardware-Projekt mehr ist, sondern ein reines Software-Projekt des Unternehmens.

Sichere dir unglaubliche Preise für digitale Spiele wie FIFA 22 bei Gamivo von Pocket-lint International Promotion · 13 Oktober 2021 Dieser brillante Laden bietet digitale Schlüssel für die größten Spiele zum Verkauf an.

Schreiben von Maggie Tillman.