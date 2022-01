Was ist Google Play Games und wie funktioniert es?

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Letzten Monat gab Google bekannt, dass es Android-Spiele über eine Desktop-App „Google Play Games“ auf Windows-PCs bringt. Jetzt startet es eine begrenzte Beta der App, der Sie kostenlos beitreten können.

Google Play Games ist eine Desktop-App, mit der Windows-PC-Besitzer Android-Spiele spielen können . Die App enthält auch Play Points, die beim Spielen von Android-Spielen auf dem PC verdient werden können.

Google verspricht „nahtlose Spielsitzungen zwischen Telefon, Tablet, Chromebook und Windows-PC“, was bedeutet, dass Sie Spiele auf einem Desktop-PC fortsetzen können, nachdem Sie sie auf einem anderen Gerät gespielt haben. Sie können mobile Spiele auf einem PC einfach durchsuchen, herunterladen und spielen, während Sie die Vorteile größerer Bildschirme mit Maus- und Tastatureingaben nutzen.

Schließlich sagte Google, dass Google Play Games eine native Windows-App ist, die kein Cloud-Game-Streaming beinhaltet. Das Unternehmen hat eine Entwicklerseite mit weiteren Informationen für Spieleentwickler.

Nachdem Sie Zugriff auf die Beta-Version von Google Play Games erhalten haben, können Sie Titel wie Mobile Legends: Bang Bang, Summoners War, State of Survival: The Joker Collaboration und Three Kingdoms Tactic spielen. Insgesamt haben Betatester Zugriff auf mehr als 25 Spiele, so Google.

Die Google Play Games-App ist jetzt in Hongkong, Südkorea und Taiwan als Betaversion verfügbar. Google versprach, irgendwann im Jahr 2022 in andere Länder zu expandieren.

Wenn Sie in einem der Länder leben, in denen Google Play Games verfügbar ist, melden Sie sich hier an, um auf die Beta zuzugreifen und die eigenständige App für Ihren Windows-PC zu erhalten.

Bevor Sie an der Beta teilnehmen, vergewissern Sie sich, dass Ihr PC die folgenden Mindestanforderungen erfüllt:

Windows 10 (v2004)

Solid-State-Laufwerk (SSD)

GPU der Gaming-Klasse

8 logische CPU-Kerne

8 GB Arbeitsspeicher

20 GB verfügbarer Speicherplatz

Windows-Administratorkonto

Die Hardware-Virtualisierung muss eingeschaltet sein

Kompatibles PC-Gerät und Konfiguration

Schreiben von Maggie Tillman.