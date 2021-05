Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Google hat vorgeschlagen, dass sein Stadia-Cloud-Gaming-Service "lebendig und gut" ist, trotz der kürzlich erfolgten Schließung seines internen Spielestudios und der Abgänge hochkarätiger Mitarbeiter.

In einem Interview mit GameIndustry.biz versuchte Stadias Entwickler-Marketingleiter Nate Ahearn, die Befürchtungen hinsichtlich der Zukunft der Plattform zu zerstreuen.

"Wir sind auf dem besten Weg, 2021 über 100 neue Spiele auf Stadia zu starten, und wir machen Stadia weiterhin zu einem großartigen Ort, um Spiele auf Geräten zu spielen, die Sie bereits besitzen", sagte er dem Outlet.

"Ich würde Ungläubigen sagen, dass sie darauf achten sollen, wie wir unsere Worte weiterhin in die Tat umsetzen, wenn wir das Stadia Makers-Programm erweitern und mit AAA-Studios wie Capcom, EA, Square Enix, Ubisoft und anderen zusammenarbeiten."

Trotz dieser jüngsten Betonung des Stadia Makers-Programms wurde das Image der Plattform in letzter Zeit beeinträchtigt.

Die so schnelle Schließung des Erstanbieter-Studios nach dem Start war ein Augenbrauen hochziehen, insbesondere in Verbindung mit den Abgängen von Produktleiter John Justice und Games Lead Jade Raymond.

Ahearn schlug jedoch vor, dass der Mangel an internen Exklusivprodukten keinen Einfluss darauf hat, wie Stadia mit anderen Studios zusammenarbeiten soll.

"Wir üben keinen Druck auf die unabhängigen Studios aus, mit denen wir in Stadia Makers zusammenarbeiten", sagte er.

"Der Sinn des Programms besteht darin, die Hinzufügung von Stadia als Startplattform für ihr Spiel zu unterstützen, keinen Druck auszuüben oder ihnen etwas schwerer zu machen."

In Bezug auf die Personaländerungen hat ein Google-Sprecher außerdem angegeben, dass das Stadia-Produktteam nun von Mitbegründer Dov Zimring geleitet wird.

"Dov war maßgeblich an der Produktentwicklung von Project Stream und Stadia beteiligt", sagte der Sprecher.

"Er wird das Team zu unseren Zielen führen, die bestmögliche Plattform für Gamer und Technologie für unsere Partner zu schaffen."

Zumindest für den Moment sieht es so aus, als ob Google für Stadia noch eine glänzende Zukunft sieht.

Der Dienst befindet sich definitiv in einer Übergangsphase nach den jüngsten Änderungen. Obwohl im letzten Jahr viele neue Funktionen und in den kommenden Monaten viele neue Spiele verfügbar sein werden, gibt es auch keinen Grund, warum er nicht "am Leben bleiben" kann gut "auf lange Sicht.

Mit Googles Geschichte der Axtdienste ist jedoch immer noch alles möglich.

Schreiben von Conor Allison.