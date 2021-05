Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Google scheint eine Möglichkeit für Stadia TV-Nutzer zu entwickeln, über ihre Telefone und nicht über das Gamepad der Plattform zu spielen.

Wie in einer Aufschlüsselung des APK für Stadia 3.15-Updates von 9to5Google beschrieben , könnte eine ruhende Funktion namens "Bridge Mode" Benutzern, die auf einem Fernseher spielen, ermöglichen, das Display eines Telefons als Controller zu verwenden.

Derzeit können Stadia-Benutzer Chromecast Ultra nur mit dem offiziellen Controller spielen, obwohl Chrome- und Android-Versionen der Plattform es Spielern ermöglichen, Controller wie Nintendo, Microsoft und Sony zu verwenden.

Die Problemumgehung ermöglicht es Benutzern möglicherweise auch, ein anderes Pad an das Telefon anzuschließen, um Stadia auf einem Fernseher abzuspielen. Derzeit ist jedoch nicht klar, ob Geräte von Drittanbietern über USB angeschlossen oder über Bluetooth verbunden werden müssen.

Angesichts der Tatsache, dass der Stadia Controller seit seiner Veröffentlichung im Jahr 2019 die einzige Option für Benutzer ist, die auf einem Fernseher spielen, wäre es für Bridge Mode nicht ganz überraschend, bald einen Rollout zu erhalten.

Und in Wahrheit hat der Controller Google von Anfang an ein bisschen Kopfschmerzen bereitet. Anfänglich konnten Spieler es nur drahtlos verwenden, wenn sie über Chromecast Ultra spielten. Verzögerungen mit USB-C-Audio behinderten die Plattform. Auch Bluetooth-Audio ist noch nicht verfügbar.

Natürlich war auch der Bridge-Modus nicht das einzige, was in der neuesten Stadia APK aufgedeckt wurde. 9to5Google weist auch darauf hin, dass Google auch die Integration von Kontakten in Stadia in Betracht zieht. Es scheint, dass die Funktion es denjenigen ermöglichen würde, die Ihre Telefonnummer oder E-Mail-Adresse in ihrer Google-Kontaktliste gespeichert haben, Sie als Freund hinzuzufügen.

Eine Barrierefreiheitsfunktion scheint ebenfalls in Arbeit zu sein, die es Benutzern anscheinend ermöglicht, den Stadia-Bildschirmleser durch Drücken der Tasten "Start" und "Auf" auf dem Controller ein- oder auszuschalten.

Obwohl es wahrscheinlich ist, dass diese Funktionen eher früher als später eingeführt werden, ist es natürlich wichtig zu beachten, dass noch nichts bestätigt wurde. Für diejenigen, die Stadia auf ihrem Fernseher verwenden möchten, ohne sich um den Stadia Controller kümmern zu müssen, werden wir diese Geschichte aktualisieren, wenn weitere Informationen verfügbar sind.

Schreiben von Conor Allison.