(Pocket-lint) - Nachdem Google gestern die Schließung seines Geschäftsbereichs Stadia Games and Entertainment angekündigt hatte, standen meine Social-Media-Feeds in Flammen mit "Tell You Sos" und "Das Ende steht vor der Tür". Stadia-Skeptiker sehen die Entscheidung als Beweis dafür, dass die Stadia-Cloud-Gaming-Plattform unmittelbar zum Scheitern verurteilt ist - alles nur, weil das Unternehmen eigene Erstanbieter-Spielestudios geschlossen hat.

Ich bin nicht einverstanden. Stark.

Das Schließen eines Flügels für die Spieleentwicklung, der noch kein Spiel produziert hat, ist äußerst traurig, da dadurch gute, talentierte Mitarbeiter in einer bereits schwierigen Zeit arbeitslos werden. Dies ist jedoch für die gesamte Branche nicht besonders ungewöhnlich. Es hat auch keinerlei Auswirkungen auf den Stadia- Service.

Mit wenigen offiziellen Nutzungszahlen ist es ehrlich gesagt schwer zu wissen, ob es Stadia gut geht oder nicht. In Bezug auf die Qualität des Dienstes und seiner vorhandenen Spielebibliothek würde ich jedoch argumentieren, dass er technisch bereits in einer starken Position ist. Das Gameplay in Stadia ist in Bezug auf die Latenz nahe genug am Konsolenstandard, wenn auch der Komfort berücksichtigt wird. Und dank der Verträge mit großen Verlagen wie Ubisoft und Electronic Arts (Madden NFL 21 ist gerade auf der Plattform erschienen) gibt es viel zu spielen.

Stadia Pro-Mitglieder wurden seit dem Start mit zahlreichen kostenlosen Spielen belohnt. In meiner Bibliothek stehen mehr als 60 Spiele zur Verfügung, die ich beispielsweise als Pro-Mitglied ohne zusätzliche Kosten erhalten habe. In jüngerer Zeit konnten Benutzer Spiele sowohl auf iOS-Geräten als auch auf Android spielen - was andere Cloud-Gaming-Dienste in der Vergangenheit behindert hat.

Exklusive Erstanbieter würden für bestehende Abonnenten kaum einen Unterschied machen.

Es ist auch höchst zweifelhaft, dass ein potenzieller Benutzer Stadia einen zweiten Blick geben würde, einfach weil dies der einzige Ort ist, an dem ein Titel für Stadia Games and Entertainment gespielt werden kann, geschweige denn einer der Neinsager in meinen sozialen Feeds. Es ist schwer genug, einen brandneuen Punkt für geistiges Eigentum auf den Markt zu bringen, geschweige denn einen, der exklusiv für eine Plattform ist, vor der Hardcore-Gamer bereits vorsichtig sind.

Ich persönlich weiß nicht, was Googles Studios in Montreal und LA in der Entwicklung hatten, aber angesichts der Menge an Talenten - einschließlich des Teams hinter Journey to the Savage Planet - gehe ich davon aus, dass ihre Bemühungen zu sehr anständigen Spielen hätten führen können. Aber sollten sie Erstanbieter-Titel nach dem Standard von Halo oder God of War sein? Nur wenn ihnen vier oder mehr Jahre Gnade und eine ganze Tonne Geld gegeben würden.

Und das würde einfach nicht passieren. Je.

Nicht nur, weil Google kaum jemals so viel Geduld zeigt, sondern auch, weil diese Entwicklungszeit keinen Einfluss auf den Erfolg von Stadia in der Zwischenzeit haben würde. Und selbst wenn die Früchte der Arbeit der Studios veröffentlicht wurden, war es unwahrscheinlich, dass sie auch danach einen großen Einfluss hatten.

Als zum ersten Mal bekannt gegeben wurde, dass Google eine eigene Spieleentwicklungsabteilung aufbaut, dachte ich zunächst, dass dies nicht nur zu Spielen für Stadia führen würde, sondern auch plattformübergreifend werden würde - vielleicht würde es seinen eigenen Service zeitlich exklusiv anbieten. Das war der einzige Schritt, der für mich finanziell sinnvoll war. Aber wie Amazon kürzlich auch mit seinem Studio bewiesen hat - und der Rückzug und die Stornierung von Crucible - ist es schwierig, eigene Spiele zu veröffentlichen und zu entwickeln. Es braucht Zeit und eine ganze Menge Geld.

Aus diesem Grund wird Stadia Games and Entertainment geschlossen. Nicht weil Stadia als Plattform versagt, sondern weil Google sich nicht die Zeit und das Geld leisten kann, die nötig sind, um auch nur ein Fünf-Sterne-Triple-A-Spiel zu entwickeln. Und seine Schließung wird wenig Einfluss auf Stadia selbst haben, da niemand darauf gewartet hat, welche Spiele er produziert hat, bevor er sich angemeldet hat.

Stadia wird also nicht von seinen exklusiven Erstanbietern leben oder sterben, sondern von seiner Fähigkeit, die Spiele zu erweitern, die jeder bereits möchte. Spiele, die ausnahmslos von bestehenden Drittanbietern erstellt werden, die den Dienst unterstützen, oder solche, die es bald tun werden.

Und das ist ein Kästchen, das bereits ankreuzt.

Für mich gibt es jedoch eine weitere Hürde, die Stadia überwinden muss, die für sein Überleben weitaus wichtiger ist als die Entwicklung eigener Spiele. Mehr als ein Jahr später ist es immer noch schwierig, Stadia-Spiele im Fernsehen zu spielen.

Dies könnte in den kommenden Monaten zu einer Verbesserung führen, da TV-Hersteller möglicherweise Zugang über ihre intelligenten Dienste anbieten ( die 2021-Fernseher von LG werden beispielsweise über eine Stadia-App verfügen ). Aber bis es eine Stadia-App für eine größere Auswahl an Fernsehgeräten und Set-Top-Boxen gibt, spricht sie nicht die Leute an, die sie möglicherweise am häufigsten nutzen würden - Gelegenheitsspieler, die den Komfort und die Kostenersparnis bevorzugen würden, wenn sie keine Konsole benötigen.

Es ist frustrierend, dass Google Stadia noch nicht einmal für seinen neuesten Chromecast mit Google TV anbietet. Das ist das Problem mit Stadia. Nicht das Fehlen von Spielen, von denen ich noch nicht genug wusste, um sie vorherzusehen, sondern das Fehlen von Zugang.

Wenn sich dies verbessert, ist die Schließung einer Entwicklungsabteilung, von der viele vorher nicht einmal wussten, dass sie existiert, weitgehend irrelevant, unabhängig von der Empörung über Twitter.

Schreiben von Rik Henderson.