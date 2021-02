Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Google hat angekündigt, Stadia Games and Entertainment, seine interne Stadia-Spieleentwicklungsabteilung, zu schließen.

Das bedeutet, dass sich das Unternehmen künftig darauf konzentrieren wird, Stadia zu einer Streaming-Spieleplattform für Drittentwickler zu machen, anstatt eine eigene interne Einheit, die Spiele für den Dienst entwickelt. Sowohl Stadia als auch der Stadia Pro-Abonnementdienst für 9,99 USD werden im Rahmen dieser Ankündigung nirgendwo eingesetzt.

"Die Entwicklung erstklassiger Spiele von Grund auf erfordert viele Jahre und erhebliche Investitionen, und die Kosten steigen exponentiell", erklärte Google in einem am 1. Februar 2020 veröffentlichten Blog-Beitrag . "Angesichts unseres Fokus darauf, auf der bewährten Technologie von aufzubauen ." Stadien und die Vertiefung unserer Geschäftspartnerschaften haben wir beschlossen, nicht weiter in die Bereitstellung exklusiver Inhalte unseres internen Entwicklungsteams SG & E zu investieren, die über kurzfristig geplante Spiele hinausgehen. “

Google sagte auch, dass es seine Studio-Büros in Los Angeles und Montreal schließt und dass die Stadia Games- und Entertainment-Teams, die in diesen Büros arbeiten, "neue Rollen übernehmen". Jade Raymond, ein Branchenveteran von Ubisoft und EA, der die Studios und Teams leitete, verlässt das Unternehmen.

Top PS4-Spiele 2021: Die besten PlayStation 4- und PS4 Pro-Spiele, die jeder Spieler besitzen muss von Rik Henderson · 28 December 2020 Wir haben eine Liste von Spielen zusammengestellt, die es wert sind, in Ihre Bibliothek aufgenommen zu werden. Es gibt auch viele Schnäppchen.

Wenn Sie alles zusammenzählen, können Sie weiterhin alle Ihre Spiele auf Stadia und Stadia Pro spielen, und Sie können neue Titel von Dritten erwarten - nur keine internen Google-Titel.

Schreiben von Maggie Tillman.