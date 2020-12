Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Der Cloud-Gaming-Dienst von Google, Stadia , wurde in acht neuen europäischen Ländern eingeführt und erhöht die Gesamtzahl auf 22.

Spieler in Österreich, Ungarn, Polen, Portugal, Rumänien, der Slowakei, der Schweiz und der Tschechischen Republik können sich in den nächsten 24 Stunden bei Stadia.com anmelden, da der Service an jedem Standort vollständig eingeführt wird.

Alle Neuanmeldungen erhalten einen Monat lang kostenlos Stadia Pro mit Zugriff auf eine anständige Bibliothek mit enthaltenen Spielen, darunter Destiny 2 und Super Bomberman R Online.

Die Mitgliedschaft bei Stadia Pro kostet nach der ersten Testphase 9,99 € pro Monat. Es beinhaltet auch den Zugang zu einer gesunden Auswahl zusätzlicher Spiele, wobei allein im Dezember sechs zur Liste hinzugefügt werden. Die neueste Liste der kostenlosen Spiele finden Sie hier: Google Stadia Pro kostenlose Spiele für Dezember 2020: Hitman 2 und mehr .

Vor den letzten Ergänzungen hat Google Stadia in folgenden Ländern eingeführt: Großbritannien, USA, Belgien, Kanada, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Italien, Irland, Niederlande, Norwegen, Spanien und Schweden.

Es funktioniert auf Android-Geräten sowie Chromebooks, PC, Mac und auf einem Fernseher über ein Chromecast Ultra-Gerät.

Einige Android TV-Geräte können eine Beta-Version der Stadia-App ausführen. Wir hoffen, in den kommenden Monaten mehr offiziellen Zugang zu haben.

Schreiben von Rik Henderson.