(Pocket-lint) - Google bereitet sich darauf vor, die Anzahl der Spiele, die Sie mit Stadia spielen können, erheblich zu erhöhen .

In einem Interview mit MobileSyrup gab Jack Buser, Director of Games bei Stadia, bekannt, dass derzeit 200 Entwickler 400 Spiele für Stadia entwickeln. Sie werden jedoch in den nächsten Jahren auf den Markt kommen. Erwarten Sie also nicht, dass sie alle im Jahr 2021 eintreffen. „Ehrlich gesagt ist mein Team mit 2021 fast fertig“, sagte er. „Wir denken gerade an 2022 - das ist unser Fokus. 2023 ist wirklich eine Art Ziel, auf das wir zielen. “

Google hat Stadia im Jahr 2020 um mehr als 100 Spiele erweitert, darunter größere Titel wie Assassins Creed: Valhalla, Doom Eternal, Borderlands 3, Hotline Miami und Civilization VI. Es hat auch Cyberpunk 2077 in Arbeit. Darüber hinaus verfügt Google über zwei Erstanbieter-Studios in Montreal und Los Angeles sowie eine exklusive Partnerschaft mit Harmonix. Im vergangenen Jahr wurden auch Typhoon Studios, Entwickler von Journey to the Savage Planet, gekauft.

Berichten zufolge plant das Unternehmen, Details zu allen neuen Spielen für Stadia, einschließlich einiger ihrer voraussichtlichen Startdaten, zu einem späteren Zeitpunkt bekannt zu geben.

Wenn Sie den Dienst ausprobieren möchten , bietet Google ein Paket an, in dem bestehende YouTube Premium-Abonnenten kostenlos einen Stadia-Controller und einen Chromecast eines älteren Modells erhalten können. ( Lesen Sie hier, wie Sie diesen Deal abschließen können.) Jeder mit einem aktiven YouTube Premium-Abonnement kann das Stadia Premiere-Bundle in Anspruch nehmen, muss sich jedoch für einen kostenlosen Monat Stadia Pro anmelden. Sie können jederzeit kündigen und die Hardware behalten.

Schreiben von Maggie Tillman.