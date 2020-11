So teilen Sie Google Stadia-Spiele mit Familienmitgliedern

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Der Cloud-Gaming-Service von Google Stadia bietet jetzt Familienfreigabe. Hier finden Sie alles, was Sie über die Funktion wissen müssen, einschließlich der Funktionsweise.

Mit der Familienfreigabe kann jede Gruppe von Stadia-Benutzern Spiele mit anderen Konten teilen, die über das Play Family Library-System von Google miteinander verbunden sind . Auf diese Weise können Android-Benutzer auch mobile Apps und Dienste für mehrere Konten in einem Haushalt freigeben. Mit der Freigabe der Stadia-Familie können Sie jedoch eine digitale Lizenz für ein Spiel im Vergleich zu Apps mit mehreren Konten freigeben. Grundsätzlich kaufen Sie eine Kopie und lassen sie von anderen separat abspielen und haben ihre eigenen Sicherungsdaten.

Laut Google können zwei Konten nicht gleichzeitig dasselbe gemeinsame Spiel spielen - es sei denn, beide Konten haben das Spiel separat gekauft oder als Teil eines Stadia Pro-Abonnements beansprucht. Wenn Sie ein Spiel, das Sie kostenlos beansprucht haben, mit Stadia Pro teilen und Ihr Abonnement dann verfällt oder gekündigt wird, kann dieses Spiel ab diesem Zeitpunkt nicht mehr geteilt werden. Alles in allem müssen Sie kein aktiver Stadia Pro-Abonnent sein, um Spiele zu teilen oder gemeinsame Spiele zu spielen.

Laut Google können beaufsichtigte Mitglieder einer Familiengruppe kein gemeinsames Spiel spielen, wenn die Inhaltsbewertung über der vom Familiengruppenmanager für sie genehmigten Bewertung liegt. Dies ist wirklich keine Einschränkung des Familienaustauschs, sondern eher eine elterliche Kontrolle.

Jeder Titel, den Sie über den Stadia Store kaufen, kann geteilt werden, einschließlich der mit Stadia Pro beanspruchten kostenlosen Spiele.

Richten Sie zunächst eine Google Play-Familienbibliothek ein und erstellen Sie dann ein Stadia-Konto für Ihre Familienmitglieder, die noch keines haben, und aktivieren Sie die Familienfreigabe.

Erstellen Sie eine Google-Familiengruppe mit derselben E-Mail-Adresse, mit der Sie Ihr Stadia-Konto eingerichtet haben. Sie müssen der Gruppe auch eine Familienzahlungsmethode hinzufügen.

Melden Sie sich auf stadia.com in Ihrem Konto an. Wählen Sie Ihren Avatar> Stadieneinstellungen. Wählen Sie Familie> Erste Schritte. Befolgen Sie die Anweisungen, um eine Familiengruppe zu erstellen und eine Familienzahlungsmethode hinzuzufügen.

Melden Sie sich auf stadia.com in Ihrem Konto an. Wählen Sie Ihren Avatar> Stadieneinstellungen. Wählen Sie Familie> Einrichten. Wählen Sie aus, wie Sie Ihre Spiele teilen möchten. Um alle Ihre Spiele zu teilen, wählen Sie Alles automatisch teilen.

Um nur bestimmte Spiele freizugeben, wählen Sie Nicht automatisch freigeben. Wählen Sie Speichern.

Wenn jemand in Ihrer Familiengruppe ein Spiel mit Ihnen teilt, wird es in Ihrer Bibliothek angezeigt. Das Label "Shared by family" wird unter dem Titel des Spiels angezeigt.

Um das Spiel zu spielen, wählen Sie einfach das Spiel und dann Spielen.

Die gemeinsame Nutzung der Stadia-Familie wird ab dem 5. November 2020 für alle Benutzer verfügbar sein.

Weitere Informationen finden Sie im Support-Hub von Google.

Schreiben von Maggie Tillman.