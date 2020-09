So bringen Sie Stadia unter iOS zum Laufen - führen Sie es auf iPhone und iPad aus

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Wie Cloud Gaming mit Xbox Game Pass und Nvidia GeForce Now ist Stadia unter iOS nicht offiziell verfügbar. Sie können die Stadia-App für iPhone, iPad oder iPod touch herunterladen, aber damit haben Sie lediglich Zugriff auf den Store - Sie können keine Spiele über den Store spielen.

Auch wenn Apple bei Cloud-Spielen, die über seine Geräte ausgeführt werden, weiterhin wählerisch ist, wird sich dies wahrscheinlich nicht ändern.

Es gibt jedoch eine Möglichkeit, Stadia über Ihr iOS-Gerät einwandfrei zum Laufen zu bringen. Der Reddit-Benutzer zmknox hat einen speziellen Browser erstellt, der jetzt im Apple App Store verfügbar ist. Er öffnet Stadia und ermöglicht es Ihnen, alle Spiele in Ihrer Bibliothek mit jedem Controller zu spielen, der mit iOS funktioniert.

Es ist ein Vollbild-Browser mit nur einer Seite ohne Werbung und ohne Tracker. Wenn Sie es zum ersten Mal einrichten, wird es jedes Mal direkt für Stadia geöffnet.

Hier sind die Schritte, um es zum Laufen zu bringen.

- Laden Sie zunächst die Stadium Full Screen Browser- App aus dem Apple App Store herunter und öffnen Sie sie.

- Geben Sie auf dem ersten angezeigten Bildschirm Folgendes in das Feld "Primäre URL" ein: https://stadia.google.com/home

- Geben Sie im Feld "User Agent String" Folgendes ein (alles muss eingegeben sein, damit es funktioniert): Mozilla / 5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_5) AppleWebKit / 537.36 (KHTML, wie Gecko) Chrome / 85.0.4183.83 Safari / 537.36

- Drücken Sie "Fertig".

- Tippen Sie im nächsten Bildschirm auf das Drei-Punkte-Menü in der unteren linken Ecke und anschließend auf "Authentifizieren".

- Geben Sie nun Folgendes in das Feld "URL zur Authentifizierungsseite" ein: https://accounts.google.com/

- Melden Sie sich bei dem Google-Konto an, mit dem Sie auf Stadia zugreifen, und klicken Sie auf "Fertig", wenn Sie fertig sind.

- Tippen Sie im Drei-Punkte-Menü auf "Nach Hause gehen" und fertig. Jedes Mal, wenn Sie das Stadion wieder öffnen, wird es automatisch auf Ihrem Stadia-Homescreen angezeigt.

Es gibt einige Einschränkungen. Der Stadia-Homescreen scheint nicht richtig auf das Display zu passen (zumindest auf dem iPhone). Sie können jedoch jedes Ihrer Spiele starten und so spielen, als würden Sie Stadia über Chrome auf einem PC oder Mac verwenden.

Der Ersteller, zmknox, gibt außerdem an, dass der Stadia Controller zwar möglicherweise eine direkte Verbindung zu Wi-Fi herstellt, jedoch keine Verbindung zu Ihrem iOS-Gerät herstellt. Verwenden Sie stattdessen am besten einen gekoppelten Xbox One Wireless Controller, PS4 DualShock 4 oder einen MiFi-Controller.

Schreiben von Rik Henderson.