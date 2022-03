The Walking Dead: Last Mile ist ein interaktives Live-Spiel, das auf Facebook erscheint

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Es kommt eine ganz neue Art von Walking Dead-Spiel auf den Markt - The Walking Dead: The Last Mile wird das sein, was die Entwickler Genvid Entertainment und Skybound Entertainment ein "massiv interaktives Live-Event" nennen.

Es wird exklusiv auf den Facebook-Plattformen Gaming und Watch stattfinden. So wie es sich anhört, wird die einzige Interaktion darin bestehen, dass eine Gruppe von Zuschauern einen regulären Stream verfolgt und vermutlich über Entscheidungen und Ergebnisse abstimmt.

Skybound Entertainment wurde von Robert Kirkman, dem Schöpfer von The Walking Dead, gegründet. Man kann also davon ausgehen, dass das Unternehmen einen Ton und eine Geschichte liefern wird, die perfekt zu den düsteren Geschichten der Serie passen.

Da bisher nur ein Logo für das Spiel enthüllt wurde, gibt es allerdings noch viele offene Fragen.

Zum einen gehen wir davon aus, dass es sich um ein Live-Spiel und nicht um ein Live-Action-Spiel handeln wird. Je nachdem, wie die Dinge funktionieren, könnte es am Ende ein bisschen wie das faszinierende Bandersnatch-Experiment von Black Mirror vor ein paar Jahren aussehen.

In der Spielankündigung heißt es, dass die Spieler das Spielgeschehen "Minute für Minute, Tag für Tag, Woche für Woche" beeinflussen können. Es klingt also ganz so, als ob die Idee darin besteht, sich über einen Zeitraum von mehreren Wochen immer wieder einzuschalten.

Wie das Spiel genau aussieht und wie es sich für das Publikum spielt, wird vermutlich rechtzeitig bekannt gegeben, und wir sind auch gespannt darauf, wann es tatsächlich zum Spielen oder Ausstrahlen zur Verfügung stehen wird.

Schreiben von Max Freeman-Mills.