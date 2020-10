Facebook startet kostenlose Cloud-Spiele in der Beta in den USA

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Facebook steigt in das Cloud-Gaming ein, mit kostenlosen Cloud-Spielen, die ab dem 26. Oktober in der Beta starten.

Im Gegensatz zu Konkurrenten wie Google , das einen eigenständigen Cloud-Gaming-Service anbietet, fügt Facebook seiner App Cloud-Spiele hinzu, von denen Sie einige jetzt kostenlos spielen können. Denken Sie daran, dass dies nicht der erste Ausflug von Facebook in Spiele ist. Erinnern Sie sich an diese Flash-basierten Titel und später an die HTML5-Sofortspiele? Sie existieren noch und sind neben Cloud-Spielen auf Facebook verfügbar.

Gehen Sie einfach zum Gaming-Bereich von Facebook und klicken Sie darauf, wenn Sie ein Spiel sehen, um mit dem Spielen zu beginnen. Facebook wird auch im Newsfeed Demos zu „Cloud Playable Ads“ einführen, um diejenigen anzulocken, die nie auf die Registerkarte "Gaming" gehen. Facebook hat ein Cross-Progression-System entwickelt, das mit Ihrem Facebook-Login verknüpft ist, sodass Sie im Web spielen, zur mobilen App wechseln und Ihren Fortschritt synchronisieren können.

Die kostenlosen Cloud-Spiele von Facebook sind über das Internet und die Facebook-App auf Android zugänglich. Sie sind derzeit nicht auf iOS, und Facebook sagt, es sei "verboten", Spiele im Browser zu starten. Die Spiele starten auch nur in den USA. Sie werden einen begrenzten Rollout erhalten, um in Staaten wie Kalifornien und Texas sowie anderen Staaten im Nordosten und im mittleren Atlantik zu starten.

Die Liste der ersten Titel umfasst Android-Ports wie Asphalt 9 und Mobile Legends: Adventure sowie PGA Tour Golf Shootout und Solitaire: Arthurs Tale. Weitere werden "in den kommenden Wochen" auf den Markt kommen, wie Red Bulls Dirt Bike Unchained.

Schließlich könnten die Cloud-Spiele von Facebook in Facebook Gaming , einen Twitch-ähnlichen Streaming-Dienst, integriert werden. Die Idee ist, dass ein Streamer ein Cloud-Spiel auf Facebook spielen, dann eine Freigabe-URL an jemanden senden und mit ihm oder ihr im Stream spielen kann.

Schreiben von Maggie Tillman.