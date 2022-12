Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Fortnite war schon immer der König der Crossover und jetzt ist es wieder soweit: Kapitel 4 Staffel 1 mit Geralt und Doom Slayer hat einen Auftritt.

Das nächste große Ding in Fortnite ist jetzt live mit Chapter 4 Season 1, das eine völlig neue Karte und eine ganze Menge mehr bekommt. Eines dieser Dinge ist ein neuer Charakter namens Selene, der von Anfang an verfügbar ist. Interessant wird es für The Witcher-Fans aber ab Mitte der Saison, wenn Epic Games Geralt von Rivia als Battle Pass-Skin hinzufügt.

Wie immer kostet der Battle Pass 950 V-Bucks, und im Laufe des Spiels schaltet ihr Gegenstände und andere Dinge frei. Geralt wird über den Battle Pass freigeschaltet, ebenso wie Doom Slayer - natürlich der berühmte DOOM-Skin. Weitere freischaltbare Skins sind Massai, Dusty, Nezumi, Helsie und The Ageless. Die Freischaltung von Geralt wird laut Epic erst später in der Saison möglich sein.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Die neueste Saison enthält viele weitere Verbesserungen und Leckerbissen und nutzt die Unreal Engine 5.1, was sie zur bisher bestaussehenden Version von Fortnite auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC macht.

All das findet auf einer brandneuen Insel mit neuen Sehenswürdigkeiten wie der Zitadelle, dem Ambossplatz und der Brutalen Bastion statt.

Die neue Saison von Fortnite ist bereits in vollem Gange und du kannst selbst mitmachen. Du kannst Fortnite auf so ziemlich jedem Gerät spielen und der Download ist natürlich kostenlos.

Schreiben von Oliver Haslam.