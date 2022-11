Fortnite kündigt Mode-Kollaboration mit Ralph Lauren an

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Der Siegeszug von Fortnite auf dem Weg zur Medienherrschaft scheint kein Ende zu nehmen - zeitgleich mit der Ankündigung der Skywalker-Woche im Spiel, mit der Rückkehr der Lichtschwerter und den ersten Auftritten von Luke Skywalker, Han Solo und Prinzessin Leia, werden auch Kooperationen mit elitären Modemarken eingegangen.

Der neueste Modegigant, der sich dem Projekt angeschlossen hat, ist Ralph Lauren, der mit Epic Games nicht nur an einigen Ingame-Gegenständen gearbeitet hat, die über den Shop erworben werden können, sondern auch an einer physischen Kapsel, die heute, am 2. November, erscheint.

Als Erstes gibt es ein Paket mit Polo-Kleidung, das neben schweren Mänteln auch leichtere Polo-Kleidung aus der Welt des Pferdesports enthält.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Außerdem gibt es Erntegeräte und Rückenschmuck im Polostil sowie einen Polo-Gleiter, mit dem ihr das Set kosmetisch vervollständigen könnt.

Es ist die Woche der Heimsicherheit auf Pocket-lint von Britta O'Boyle · 8 August 2022 Diese Woche ist auf Pocket-lint die Woche der Haussicherheit. Hier ist, was Sie erwarten können.

Ab dem 4. November wird es ein Polo-Cup-Turnier im Spiel geben, bei dem ihr in Null-Bau-Solos versuchen könnt, ein paar Skins zu verdienen, ohne dafür bezahlen zu müssen, was immer schön ist.

In der Zwischenzeit wird Ralph Lauren heute, am 2. November, im Rahmen der Zusammenarbeit eine physische Modelinie auf den Markt bringen, die Anfang Dezember für diejenigen, die sie verpasst haben, nachgereicht wird.

Wir haben noch keine Hinweise darauf, wie diese aussehen wird oder welche Art von Kleidung ihr erwarten könnt, aber da der Vorrat wahrscheinlich ziemlich begrenzt sein wird, gehen wir davon aus, dass sie ziemlich schnell ausverkauft sein wird, basierend auf früheren ähnlichen Kooperationen.

Schreiben von Max Freeman-Mills.