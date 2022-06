Fortnite und Among Us machen ein Crossover

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Epic Games hat Among Us dank neuer kosmetischer Gegenstände in die lange, starbesetzte Liste der Eigenschaften aufgenommen, die sie mit Fortnite gekreuzt haben.

Jeder, der im nächsten Jahr (bis zum 9. Juni 2023) entweder Among Us oder dessen In-Game-Währung über den Epic Games Store kauft, erhält automatisch ein neues Rückenbling und ein Emote in Fortnite.

IT'S HERE



trommelt eure Crewmates (oder Impostors?) zusammen und bereitet euch auf die Abfahrt im Battle Bus vor - wir fallen in @FortniteGame ein!



kauft jetzt Among Us oder Stars im Epic Games Launcher, um das Crewmate Back Bling & Distraction Dance Emote in Fortnite zu erhaltenhttps://t.co/rjSgko3EVX pic.twitter.com/LmJHZJ2s6S- Among Us (@AmongUsGame) June 9, 2022

Der Rückenschmuck ist dein ganz persönliches kleines Among Us-Crewmitglied in einer Farbe deiner Wahl, das auf deine Handlungen im Spiel reagiert.

Außerdem erhältst du ein Ablenkungs-Tanz-Emote, um die Aufmerksamkeit von deiner hinterhältigen Hochstaplerhaftigkeit abzulenken.

Da Among Us nur 3,99 € kostet, ist es eine recht günstige Möglichkeit, einen niedlichen Gegenstand in Fortnite zu erhalten, obwohl der Rückenschmuck und der Tanz anscheinend auch irgendwann separat im Spiel-Shop erhältlich sein werden.

Wenn ihr Among Us bereits im Epic Games Store gekauft habt, müsst ihr nur noch eine Packung Among Us Stars kaufen, um eure In-Game-Gegenstände zu erhalten.

Das Kleingedruckte von Epic kannst du hier nachlesen, falls du dir nicht sicher bist, wie das Ganze funktioniert.

