(Pocket-lint) - Das Asset-Ressourcen-Unternehmen Quixel hat ein Unreal-Engine-5-Demo-Reel erstellt, das Ihnen die Zukunft der Spiele schmackhaft machen wird.

Das Unternehmen stellt Entwicklern fotorealistische 3D-Assets für die UE zur Verfügung und hat verschiedene Künstler damit beauftragt, ihre eigenen Visionen mit der neuesten Engine von Epic Games zu erstellen. Sie sollten die Megascans von Quixel - 3D- und 2D-Modelle, die anhand von Scans aus der realen Welt erstellt wurden - zusammen mit anderen Unreal-Assets verwenden und in nur drei Tagen eine einzige Umgebung erstellen.

Das Projekt trug den Titel "Ninety Days" (Neunzig Tage), wobei in diesem Zeitraum insgesamt 40 verschiedene Umgebungen erstellt wurden. Und wir sind uns ziemlich sicher, dass Sie von den Endergebnissen genauso beeindruckt sein werden, wie wir es waren.

Sie können sich das Video oben auf dieser Seite ansehen.

"Die Arbeit an mehreren verschiedenen Umgebungen, die unterschiedliche Geschichten und Stimmungen vermitteln, ging mit der Unreal Engine 5 und Quixel Megascans extrem schnell und iterativ vonstatten", so Cinematic Environment Artist Alex Tucker.

"Dieses Projekt hat mir gezeigt, wie schnell man Szenen zusammenstellen kann, die den Detailgrad von Animationsfilmen in Echtzeit erreichen."

Das Sizzle Reel zeigt nicht nur die Unreal Engine 5 und die Asset-Basis von Quixel, sondern gibt auch einen Einblick in das, was in Zukunft in vollständigen PC- und Konsolenspielen möglich sein könnte.

Die neuen Spiele "Tomb Raider" und "Witcher" werden zum Beispiel mit UE5 für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC entwickelt.

