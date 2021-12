Fortnite Season 1 Chapter 3 bringt Spider-Man vorbei

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Der Fortnite-Zug rollt weiter, und das neueste große Update für das Spiel beendete sein zweites Kapitel – jetzt sind wir in Kapitel 3, Staffel 1, und die Insel wurde auf den Kopf gestellt.

Das ist auch keine Redewendung – die lustige Comic-ähnliche Handlung des Spiels hat die Insel buchstäblich umgedreht, um eine völlig neue Karte darunter zu enthüllen, das neue Schlachtfeld, das die Spieler in den kommenden Wochen erkunden können.

Gameplay-Ergänzungen stehen an erster Stelle, mit einer neuen Slide-Mechanik, die die Bewegung ein bisschen lustiger und reaktionsschneller macht, sowie der Option, herumzuschwingen (hinzugefügt, um Platz für Spider-Man zu schaffen, der als neuster Superheld auf dem Battle Pass ist im Spiel anzukommen). Für dieses Schwingen müssen Sie jedoch Web-Shooter haben, sodass nicht alle auf der Karte in der Luft sind

Es gibt auch neue Lagergegenstände, mit denen Sie einen Gegenstand aufbewahren können, um ihn später in einem Spiel abzuholen, was möglicherweise das Spiel verändern könnte, und Sie können jetzt in anderen Spielmodi XP für den Battle Pass verdienen, was den Fortschritt auf dieser Seite erleichtert .

Die Insel selbst ist natürlich auch ganz neu mit vielen Sehenswürdigkeiten, darunter Peter Parkers Arbeitsplatz, das Daily Bugle und eine Reihe von Biomen, darunter ein Wüstengebiet und winterliche Ebenen im Norden.

Schließlich gibt es ein neues System, das Ihnen eine Siegeskrone verleiht, wenn Sie in einem Battle Royale-Match hoch genug platziert sind, und Sie im nächsten Spiel mit einer Krone beginnen, um Sie zu markieren. Ein aufeinanderfolgender Sieg bietet verbesserte Belohnungen mit der Krone, aber Sie werden für feindliche Spieler als Ziel mit hohem Risiko markiert.

Es ist eine Menge neuer Optionen, und Sie können alle Details auf der Website von Epic vollständig erfahren, aber das Update ist jetzt live, sodass Sie Fortnite genauso hochfahren und selbst einsteigen können!