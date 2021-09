Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Apple und Epic Games könnten in einen Gerichtssaal verwickelt sein, der absolut ewig dauert, aber das bedeutet nicht, dass sich die Umstände in der Zwischenzeit nicht ändern können, wie einige der jüngsten Entwicklungen zeigen.

Zunächst einmal hat ein neues Gesetz in Südkorea, das sehr bald in Kraft treten soll, vorgeschrieben, dass App-Stores Entwickler nicht zwingen können, ihre Zahlungsplattformen für Abonnenten zu nutzen, was Teil des Streits zwischen Epic und Apple ist .

Als Reaktion auf diese Änderung sagt Epic, dass Fortnite erneut beantragt wird, um zumindest in der koreanischen Version von Apples App Store veröffentlicht zu werden:

Epic hat Apple gebeten, unser Fortnite-Entwicklerkonto wiederherzustellen. Epic beabsichtigt, Fortnite auf iOS in Korea erneut zu veröffentlichen und in Übereinstimmung mit dem neuen koreanischen Gesetz sowohl Epic-Zahlung als auch Apple-Zahlung nebeneinander anzubieten. — Fortnite (@FortniteGame) 9. September 2021

Diese Ankündigung wurde auch vom offiziellen Fortnite-Twitter-Handle gemacht, um seinen PR-Blitz um die Meinungsverschiedenheit fortzusetzen. Apple hat jedoch nicht lange auf eine Antwort gewartet und klargestellt, dass es seine Position noch nicht ändert. In einer Erklärung gegenüber TechCrunch heißt es :

"Wie wir die ganze Zeit gesagt haben, würden wir Epics Rückkehr in den App Store begrüßen, wenn sie sich bereit erklären, nach den gleichen Regeln wie alle anderen zu spielen. Epic hat einen Vertragsbruch zugegeben und bis jetzt gibt es keine legitime Grundlage für die Wiedereinstellung." ihres Entwicklerkontos".

Das ist ziemlich definitiv und keine Überraschung, aber das alles zeigt, dass sich die Dinge in der Praxis noch ändern könnten, während ihre Klage darüber rumpelt. Für alle, die Fortnite auf ihrem iPhone vermissen, hoffen wir.

