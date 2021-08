Street Fighter kommt wieder nach Fortnite

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Fortnites welterobernde Verbindungen fallen weiterhin mit hoher Geschwindigkeit aus und es kehrt für sein nächstes großes Spiel zu Videospielen zurück – es arbeitet erneut mit Street Fighter zusammen, um einige bekannte Kämpfer in den Kampf zu bringen.

Die amerikanischen Kämpfer Cammy und Guile sind es diesmal, mit ikonischen Looks und Sprechlinien, jeweils in ein paar Skin-Varianten. Chun-Li und Ryu kamen bereits letztes Jahr auf die Insel, also seid nicht gegen weitere Street Fighter-Legenden, die irgendwann kommen.

Sowohl Cammy als auch Guile tragen ihre klassischen, unwahrscheinlichen Frisuren – Cammys Zöpfe sind so lang, dass sie ein Leben lang wachsen würden, und Guiles Wedgetop ist so absurd, dass es sich fast jeder Beschreibung entzieht.

Sie sind beide in ihrem klassischen Street Fighter-Look (was weitgehend grün bedeutet) neben einer unterschiedlichen Skin erhältlich. Für Cammys ist es eine taktische Weste und Hose, während Guile mit einem Handtuch um den Hals im Top-Gun-Stil zum Volleyball an den Strand geht.

In Fortnite ist im Moment viel los, nicht zuletzt die Live- Rift-Tour , die unmittelbar mit Ariana Grande beginnt !