Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Fortnite hat in den letzten Jahren hart daran gearbeitet, sich einen Platz nicht nur als Gaming-Destination, sondern auch als Gastgeber für große kulturelle Veranstaltungen zu sichern. Hier finden Filmfestivals und große Shows von großen Acts wie Travis Scott statt.

Jetzt geht es einen weiteren Schritt und veranstaltet vom 6. bis 8. August 2021 ein umfassendes Musikfestival, die Rift Tour. Es wird eine Reihe von Shows geben, zu denen sich die Spieler einloggen können, und der Headliner wurde gerade angekündigt - international Superstar Ariana Grande.

Wir wissen, dass Grande im Rahmen des Festivals auftreten wird, obwohl wir nicht wissen, ob das bedeutet, dass sie ein komplettes Set macht oder wie ein komplettes Set aussehen würde. Trotzdem ist es aufregend und verspricht, Fortnite einer ganz neuen Fangemeinde vorzustellen.

Was wir jedoch wissen, ist das Timing der fünf Shows, die Epic für die Rift Tour veranstaltet. Du kannst sie in den folgenden Zeitfenstern im Spiel fangen, also nimm sie mit eingestellten Erinnerungen in deine Kalender!

Show 1 - Freitag, 6. August: 23:00 BST, 18:00 ET

Show 2 - Samstag, 7. August: 19:00 Uhr BST, 14:00 Uhr ET

Show 3 - Sonntag, 8. August: 5 Uhr BST, 12 Uhr ET

Show 4 - Sonntag, 8. August: 14:00 Uhr BST, 10:00 Uhr ET

Show 5 - Sonntag, 8. August: 23:00 BST, 18:00 ET

Basierend darauf, wie Fortnite bereits Events abgehalten hat, würden wir sagen, dass dies dasselbe Event mit mehreren Slots ist, um es auszuprobieren, damit Sie es nicht verpassen, wenn Sie bereits für etwas anderes während der früheren Slots gebucht sind. Das bedeutet, dass Sie fünf Chancen haben, Ariana Grande im Spiel zu sehen.