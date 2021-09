Was ist im neuen Fortnite-Update enthalten? Kapitel 2 Staffel 8: Gewürfelt

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Eine der größten Stärken von Fortnite im Vergleich zu anderen Battle Royale- und Service-Spielen besteht darin, dass es regelmäßig mit neuen Inhalten und anderen Änderungen aktualisiert wird – es hält die Dinge wirklich frisch und erweckt den Eindruck einer Beteiligung an der Community von Epic.

Spieler anderer BR-Spiele (wir sehen dich an, Warzone ) würden sich über die gleichen häufigen Updates und Neueinstellungen freuen, aber es kann ein wenig schwierig sein, den Überblick zu behalten, was im neuesten Drop tatsächlich zum Spiel hinzugefügt wird und wann es kommt. Deshalb haben wir hier die Informationen für Sie gesammelt - sehen Sie, was gerade hinzugefügt wurde!

Das neueste Kapitel-Update wurde am 13. September 2021 veröffentlicht und ist jetzt über alle Zeitzonen und Plattformen hinweg live. Sie sollten also in der Lage sein, Ihr Spiel auf die neueste Version zu aktualisieren und bereits darauf zu hoffen.

Spieler können einsteigen. Kapitel 2, Staffel 8: Cubed ist jetzt verfügbar! https://t.co/NCQlVfBEO8 — Fortnite-Status (@FortniteStatus) 13. September 2021

Diese neue Fortnite-Saison bringt einen unheimlich neuen Faktor für die Karte mit sich, in Form der Sideways - Taschen voller dunkler und monstergefüllter Böswilligkeit, die von den Würfeln beschworen werden, die von dem zuvor auf der Karte gefallenen Mutterschiff auf der Karte gefallen sind im Himmel.

Wo genau sich die Sideways öffnen, ändert sich jedes Spiel, so dass Sie je nach Ihrem Glück feststellen können, dass es sich in Ihrer bevorzugten Dropzone befindet, oder Sie sind bereit für eine ruhigere Landung!

Es gibt jedoch gute Gründe, sich in die Sideways Zones zu stürzen, abgesehen von ein bisschen Sightseeing - es gibt Belohnungen, die man dort plündern kann. Wenn du Würfelmonster in den Zonen besiegst, erhältst du zum einen Seitenwaffen, die mächtige Verbündete sind.

Monster lassen auch Crafting-Teile fallen, um diese Waffen zu verbessern, und das Sideways Rifle und die Sideways Minigun haben beide Überladungsoptionen, die mehr Schaden verursachen, wenn Sie sie weiterhin knapp unter der Schwelle ihrer Überhitzung abfeuern.

Eine weitere neue Änderung ist das Hinzufügen von gemeinsamen Mitteln, an die Spieler ihre Bars spenden können – um zu entscheiden, wo auf der Insel automatische Geschütztürme gebaut werden sollen, um sie vor Mobs zu schützen. Es ist ein lustiges kleines Experiment, bei dem die Spieler entscheiden können, welche Änderung als nächstes kommt.

Epic hat auch angedeutet, dass dies ein Präzedenzfall ist, dem Spieler folgen sollten, die bei der Auswahl der Waffen helfen, die als nächstes in die Rotation aufgenommen werden könnten.

Top-PS4-Spiele 2021: Die besten PlayStation 4- und PS4 Pro-Spiele, die jeder Spieler besitzen muss von Rik Henderson · 17 April 2021 Wir haben eine Liste von Spielen zusammengestellt, die es wert sind, in Ihre Bibliothek aufgenommen zu werden, mit vielen Schnäppchen.

Natürlich gibt es wie in jeder neuen Saison einen riesigen neuen Battle Pass, den die Spieler freischalten und durchspielen können, mit einer ganzen Reihe von Skins, Emotes und mehr. Die Schlagzeilen-Ergänzung ist diesmal wahrscheinlich Venoms noch böserer Zwilling Carnage aus der Welt von Spider-Man, aber es gibt viele andere glänzende Dinge, die man sich ansehen kann.