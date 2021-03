Was ist im neuen Fortnite-Update enthalten?

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Eine der Hauptstärken von Fortnite im Vergleich zu anderen Battle Royale- und Service-Spielen ist, wie regelmäßig es mit neuen Inhalten und anderen Änderungen aktualisiert wird - es hält die Dinge wirklich frisch und vermittelt den Eindruck, dass Epic sich mit der Community befasst.

Spieler anderer BR-Spiele (wir sehen uns um, Warzone) würden die gleichen häufigen Updates und Neueinstellungen lieben, aber es kann ein wenig schwierig sein, den Überblick darüber zu behalten, was im nächsten Drop tatsächlich zum Spiel gehören wird und wann es kommt. Deshalb haben wir hier die Informationen für Sie zusammengestellt - sehen Sie, was gerade hinzugefügt wurde!

Laut Epic Games wird das Update Nr. 16.10 um 4 Uhr MEZ oder 8 Uhr UTC veröffentlicht, was in Großbritannien 9 Uhr morgens bedeutet. Die Ausfallzeit sollte also jeden Moment enden, damit Sie diesen Patch installieren und mit dem Erkunden des neuen Inhalts beginnen können.

Ein neues Update steht kurz vor dem Aus.



Die Veröffentlichung von v16.10 ist für den 30. März geplant. Die Ausfallzeit beginnt um ca. 4 Uhr ET (08:00 UTC).



Da dieses Update nicht den Beginn oder das Ende einer neuen Saison einleitet, sollten Sie keine massiven Änderungen erwarten, aber es gibt noch einige nette Ergänzungen zu finden. Zum einen wurde der Insel ein neues "Apex-Raubtier" hinzugefügt, das der Tierwelt entspricht, die zu Beginn dieser Saison herumstreifte.

Wir haben noch nicht bestätigt, was es ist, aber es klingt sehr nach den Raptoren, auf die wir gewartet haben, könnte endlich aufgetaucht sein.

Darüber hinaus wurden einige kleine Änderungen an Plünderungen und Handarbeiten vorgenommen, um die Skalierbarkeit von Materialien neben der notdürftigen Seltenheit zu verbessern und Tierknochen und mechanische Teile als zusätzliche Beute auf dem Boden erscheinen zu lassen, zusammen mit einer Änderung, mit der Creative Powerups Team, Klasse und unterstützen Alle Kombinationen.

Die Ur-Schrotflinte hat auch einen aussagekräftigen Nerf, der die Feuerrate verringert - die Waffe wurde dominant, das ist also eine gute schnelle Lösung. Die notdürftige Schrotflinte wird ebenfalls angepasst, damit sie korrekt funktioniert.

Schließlich sollte Raz Spire Quest auch nach dem Update erscheinen, obwohl das, was genau das bedeutet, zu diesem Zeitpunkt noch völlig rätselhaft ist. Hoffentlich ist es eine weitere interessante Aktivität, die abgeschlossen werden muss, während der Sturm näher rückt!

Schreiben von Max Freeman-Mills.