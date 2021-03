Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die mit Spannung erwartete sechste Staffel von Fortnite ist da und die Spieler können sofort am Saisonstart teilnehmen, indem sie sich einfach nach dem Herunterladen des neuesten Updates beim Spiel anmelden.

Das Ereignis ist das erste Mal, dass ein zeitlich begrenzter Modus für das Spiel als Einzelspieler verwendet wird, und die Spieler rennen, um Agent Jones dabei zu helfen, den Zusammenbruch der Realität (erneut) zu verhindern.

Wie zu erwarten war, wurde die Insel ein wenig umgestaltet, mit üppigem Grün und einem neuen Turm und Dorf in der Mitte, wo das Zero Point-Ereignis in der letzten Saison stattfand.

Auf der ganzen Insel finden Sie jetzt eine Vielzahl von Tieren, die Sie nach Materialien suchen können, um handgefertigte Waffen herzustellen, eine Premiere für Fortnite. Sobald es vorbei ist, beginnt die Saison für Sie.

Wie üblich bedeutet dies auch, dass Sie sich durch einen neuen Battle Pass arbeiten müssen, einschließlich zahlreicher Einbindungen. Diesmal macht Lara Croft mit, ebenso wie Raven von Teen Titans.

Später wird es auch einen Auftritt des Selbstmarketing-Meisters und brasilianischen Fußball-Außenseiters Neymar geben, auf den man sich also auch freuen kann.

Schreiben von Max Freeman-Mills.