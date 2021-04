Epic Games verlost Alien: Isolation kostenlos, aber nicht lange

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Epic Games verlost regelmäßig verschiedene Spiele in seinem Laden zum Lieblingspreis aller - kostenlos . Das neueste Spiel, um diese Sonderbehandlung zu erhalten, ist eines unserer beliebtesten Science-Fiction-Horrorspiele der letzten Jahre.

Alien: Isolation wurde vielleicht schon in den trüben Tagen des Jahres 2014 veröffentlicht, aber das bedeutet nicht, dass es immer noch kein erstaunliches Spiel ist. Es ist ein atmosphärisches Überlebensspiel aus der ersten Person, das wir für einen wunderbaren Liebesbrief zum ersten Film und für einen Nervenkitzel hielten.

Dieses Spiel ist so gut ausgearbeitet, dass wir das Gefühl hatten, dass einige der gruseligsten Momente darin passieren, wenn überhaupt nicht viel passiert. Zu den Highlights gehören Zusatzinhalte, mit denen Sie als Ellen Ripley (komplett mit Sigourney Weaver-Ähnlichkeit) spielen können. Ja, das ist nicht kostenlos, aber es ist billig und es lohnt sich, es sich gleichzeitig zu schnappen.

Dies ist nicht das erste Mal, dass Epic Alien: Isolation verschenkt. Wenn Sie es also beim letzten Mal nicht geschafft haben, haben Sie jetzt eine weitere Chance.

Bei Steam kostet das gleiche Spiel derzeit 29,99 €. Es ist also leicht zu erkennen, dass es sich lohnt, sich in Ihrem Epic Store-Konto anzumelden. Wenn Sie kein Konto haben, ist es jetzt an der Zeit, sich anzumelden. Es ist kostenlos zu erwerben und wird Ihrer Bibliothek hinzugefügt, damit Sie es jederzeit in der Zukunft spielen können. Sie müssen jedoch schnell sein.

Neben Alien: Isolation können Sie jetzt auch eine kostenlose Version von Hand of Fate 2 im Epic Games Store kaufen. Weit weniger Angst, aber viel angenehmer für diejenigen, die schurkenhafte Kartenspiele mögen.

Schreiben von Adrian Willings.