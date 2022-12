Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Electronic Arts wird während der The Game Awards 2022 am Donnerstag, den 8. Dezember, einen vollständigen Trailer zu Star Wars Jedi: Survivor vorstellen.

Die Fortsetzung von Star Wars Jedi: Fallen Order wurde offiziell im Mai 2022 mit einem Teaser-Trailer angekündigt, der die Rückkehr des Helden Cal Kestis und seines treuen Droidengefährten BD-1 zeigte. Der Teaser-Trailer zeigte auch den Großinquisitor als Feind, der allerdings inzwischen entlarvt wurde. Auf der offiziellen Star Wars-Website ist zu lesen, dass es sich in Wirklichkeit um einen imperialen Senator derselben Pau'an-Spezies handelt.

Hoffentlich bekommen wir im Enthüllungstrailer mehr von dem Bösewicht zu sehen und - wir drücken die Daumen - auch etwas Action im Spiel.

Die Game Awards werden in diesem Jahr zum ersten Mal seit langer Zeit wieder persönlich stattfinden, und zwar im Microsoft Theater in Los Angeles. Die Veranstaltung beginnt am Donnerstag um 17 Uhr PST (20 Uhr EST), was in Großbritannien leider 1 Uhr morgens (in Mitteleuropa 2 Uhr) ist. Die gesamte Show wird online gestreamt.

Gastgeber Geoff Keighley sagt, dass es dieses Jahr eine straffere Angelegenheit sein wird, bei der mehr Qualität als Quantität im Vordergrund steht.

Der frühere James Bond Daniel Craig soll einen Auftritt haben.

Schreiben von Rik Henderson.