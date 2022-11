Die offene Beta von Battlefield Mobile startet in einer Handvoll Länder

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Diejenigen, die sich darauf freuen, Battlefield Mobile zu spielen, werden sich freuen zu erfahren, dass das Spiel mit dem Start einer offenen Beta der Veröffentlichung einen Schritt näher gekommen ist.

Der neueste Eintrag in der beliebten EA Battlefield-Franchise wird es mobil machen, und das Spiel ist bereits verfügbar, wenn Sie zufällig im richtigen Teil der Welt leben. Diejenigen, die auf den Philippinen, in Indonesien, Thailand, Malaysia und Singapur leben, können das Spiel jetzt in der offenen Beta-Version herunterladen. Vergesst nicht, die Bugs zu melden!

Die offene Beta von#BattlefieldMobile ist jetzt auf den Philippinen, Indonesien, Thailand, Malaysia und Singapur für Android-Geräte verfügbar. Das Spiel wird später weltweit verfügbar sein.



Dateigröße: 1,09 GB



Google Play Store: https://t.co/q2CXxQiKcs

FAQ: https://t.co/aRskcE51BP pic.twitter.com/c87jlfpiYx- Battlefield Bulletin (@BFBulletin) November 8, 2022

Diejenigen, die an der offenen Beta teilnehmen, werden einige verschiedene Aspekte des Spiels genießen können, wobei EA sagt, dass die Spieler Folgendes tun werden:

Kämpfen Sie in Conquest um die Kontrolle über die AO,

Ihre Frontlinie in Warpath vorantreiben,

Sabotage und Verteidigung von MCOM-Stationen in Rush,

im Team Deathmatch bis zum letzten Soldaten kämpfen,

Und testen Sie Ihren Mut in einer Vielzahl von Spezialmodi, von denen einige noch nicht verfügbar sind.

Alle anderen können ihr Gerät bereits für den Download von Battlefield Mobile vorregistrieren, sobald es fertig ist.

Wann das sein wird, sagte EA-CEO Andrew Wilson in einer Telefonkonferenz zu Beginn des Jahres, dass Battlefield Mobile noch vor Ende des Jahres erscheinen könnte. Aber das wird wahrscheinlich sehr stark davon abhängen, wie diese offene Beta abläuft.

Schreiben von Oliver Haslam.