Durchgesickerte Bilder von Die Sims 5 gehen viral und die Erwartungen steigen ins Unermessliche

(Pocket-lint) - Die Sims sind bereits ein sehr beliebtes Franchise und es sieht so aus, als hätte EA einen weiteren Hit in der Tasche, wenn die geleakten Screenshots des nächsten Spiels echt sind.

Es gibt keine offizielle Ankündigung, wann wir mit der Veröffentlichung von Die Sims 5 rechnen können, aber es wird vermutet, dass die Spieltests bereits seit einigen Wochen laufen - und EA selbst hat es letzten Monat angeteasert. Wie zum Beweis sind nun neue Screenshots von Die Sims 5 aufgetaucht, von denen behauptet wird, dass es sich um Die Sims 5 handelt. Und sie sehen atemberaubend aus.

Die Bilder zeigen uns nichts Besonderes, außer ein paar interne und externe Bereiche. Was aber besonders auffällt, ist die Detailtreue, die in das Design geflossen zu sein scheint. Die Innenaufnahmen zeigen Räume, die weit über das hinausgehen, was die Spieler gewohnt sind, während die Außenaufnahmen uns einfach nur wünschen lassen, EA würde uns ein neues Sim City schenken. Sie sehen wirklich gut aus, vor allem wenn man bedenkt, dass diese Bilder mit einer auf einen PC-Monitor gerichteten Kamera aufgenommen wurden. Stellen Sie sich vor, wie toll sie aussehen würden, wenn es echte Screenshots wären.

Wie zu erwarten war, hat die Person, die die Bilder auf Reddit geleakt hat, ihr Konto bereits gelöscht, aber die Bilder haben bereits für Aufregung gesorgt. Der Beitrag selbst ging viral, und die Leute sind jetzt noch begeisterter als je zuvor für ein Spiel, das sich sicher wie verrückt verkaufen wird.

Leider ist es unwahrscheinlich, dass das bald passiert. Es wird vermutet, dass Die Sims 5 noch lange nicht fertig ist und erst im Jahr 2024 erscheinen wird.

Schreiben von Oliver Haslam.