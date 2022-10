Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Nach vielen Gerüchten und Spekulationen ist Die Sims 5 nun offiziell.

Es wird unter dem Codenamen "Project Rene" entwickelt und ist noch weit von der Veröffentlichung entfernt, aber das Team dahinter bestätigte einige Details während des The Sims Summit, der am 18. Oktober 2022 online gestreamt wurde.

Es gab sogar einen "sehr frühen" Blick hinter die Kulissen auf einige der neuen In-Game-Tools, die den Sims-Fans zur Verfügung stehen könnten.

Die vielleicht aufregendste Neuigkeit bisher ist, dass das neue Spiel plattformübergreifend funktionieren wird, also auch auf Telefon und Tablet. Das und die Tatsache, dass EA Die Sims 4 für PC, Mac und Konsolen völlig kostenlos zur Verfügung stellt.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Hier ist alles, was wir bisher darüber wissen.

Die Sims 5 Erscheinungsdatum

Projekt Rene, auch bekannt als Die Sims 5, befindet sich so früh in der Entwicklung, dass es noch kein Veröffentlichungsdatum gibt. Es würde uns nicht überraschen, wenn es nicht vor 2024 in die Läden kommt, um ehrlich zu sein.

Die Sims 5-Plattformen

Wir kennen die genauen Plattformen für Die Sims 5 noch nicht, aber während des Sims-Gipfels im Oktober wurde enthüllt, dass Project Rene als plattformübergreifendes Spiel entwickelt wird.

Wir haben gesehen, dass es sowohl auf einem Handy als auch auf einem Tablet/PC läuft.

Die Sims 5-Funktionen

Aus dem bisherigen Material und der Erklärung von Lyndsey Pearson, Vice President of Franchise Creative für Die Sims, wissen wir, dass es in Die Sims 5 viel mehr Anpassungsmöglichkeiten für Objekte geben wird.

"Ihr werdet die Möglichkeit haben, nicht nur Muster und Farben zu ändern, sondern auch die Formen der Objekte, die ihr beim Bauen und Dekorieren im Spiel verwendet", sagte sie.

Es wird auch die Möglichkeit geben, Kreationen nicht nur mit Freunden zu teilen, sondern auch an Gegenständen und Räumen mitzuarbeiten.

Weitere Funktionen werden in den kommenden Monaten enthüllt.

Die Sims 5-Trailer

Es gibt zwar noch keinen Trailer, aber auf dem Sims Summit wurde ein einminütiges Segment mit sehr frühem Entwicklungsmaterial zum nächsten Sims-Spiel gezeigt.

Der Abschnitt über Projekt Rene beginnt bei 26:48.

Die Sims 5-Bildschirme

Wir haben einige Screens aus der ursprünglichen Summit-Präsentation eingefangen, die ihr euch unten ansehen könnt.

EA

Wie sieht es mit Die Sims 4 aus?

Die Sims 4 kann jetzt völlig kostenlos heruntergeladen und auf PC, Mac, PS5, PS4, Xbox Series X/S und Xbox One gespielt werden.

Vergleich zwischen Nvidias GeForce RTX-GPUs der 30er-Serie und den Modellen der 10er-Serie von Pocket-lint International Promotion · 12 Kann 2022 Diese neuen Karten sind beeindruckend leistungsfähiger als ihre Vorgänger - erfahren Sie hier mehr!

Erweiterungspakete werden nach wie vor zum Kauf angeboten, wobei 2023 zwei neue erscheinen werden.

Schreiben von Rik Henderson.