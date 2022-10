Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Die Need for Speed-Reihe ist eine der berühmtesten und beliebtesten Rennspielserien, aber in den letzten Jahren ist sie nach einigen leicht vergesslichen Titeln ein wenig in Ungnade gefallen.

EA hofft, dass sich das mit Need for Speed Unbound ändern wird, das noch in diesem Jahr erscheint und die Serie zu ihren Straßenrennen-Wurzeln zurückbringen soll. Hier sind alle wichtigen Details, die Sie wissen müssen.

Weitere Details zu kommenden Spielen findest du in unseren Listen der erwarteten Titel für PS5 oder Xbox Series X/S.

Need for Speed Unbound Erscheinungsdatum

Need for Speed Unbound erscheint am 2. Dezember 2022, es dauert also nicht mehr lange, bis du dich hinter das Lenkrad setzen kannst.

EA Play-Mitglieder können jedoch bereits ab dem 29. November 2022 eine kostenlose 10-stündige Testversion des Spiels spielen, also schon etwas früher.

Auch das ist eine kurze Zeitspanne - das Spiel wurde erst Anfang Oktober 2022 enthüllt, also muss EA es noch eine Weile unter Verschluss gehalten haben.

Need for Speed Unbound-Plattformen

Überraschenderweise schränken EA und der Entwickler Criterion die Möglichkeiten ein, Need for Speed Unbound zu spielen - es wird nur auf neueren Plattformen erscheinen.

Du kannst es auf der PS5, der Xbox Series X/S und dem PC (über ein paar verschiedene Stores) spielen. Das bedeutet, dass PS4- oder Xbox One-Besitzer keine Freude haben werden.

Need for Speed Unbound-Trailer

Bisher gibt es nur einen Haupttrailer für Unbound, den ihr euch unten ansehen könnt.

Er zeigt einige Autos und Charaktere, darunter auch den Rapper A$AP Rocky, der anscheinend im Spiel mitspielt (obwohl wir nicht wissen, wie groß seine Rolle ist).

Need for Speed Unbound Spielverlauf

EA setzt in Need for Speed Unbound auf die Individualisierung von Autos, führt aber auch einen völlig neuen Stil und Look ein, der sich an Street Art und Grafitti orientiert.

Du kannst nicht nur die Karosserie und das Tuning deines Wagens mit Unterbodenbeleuchtung und Bodykits anpassen, sondern auch die Cartoony-Effekte, die ihn in Schlüsselmomenten umgeben.

Sie können diese zwar ausschalten, wenn Sie einen reinen Rennlook wünschen, aber diese überlebensgroßen Effekte sind eine weitere Ebene der Personalisierung, mit der Sie sich bei Online-Rennen abheben.

Wie im alten Need for Speeds gibt es immer noch Verfolgungsjagden mit den Cops, und Sie können vor den Rennen Wetten abschließen, wenn Sie etwas mehr Geld mit nach Hause nehmen wollen.

Auf der offiziellen Website können Sie sich die vollständige Karte des Spiels ansehen, um einen Eindruck davon zu gewinnen, wo Sie Rennen fahren werden. Wie es aussieht, handelt es sich um eine große offene Welt mit einer schönen Balance zwischen engen Stadtstraßen und offenen, weitläufigen Bergstraßen. Unserer Meinung nach erinnert das Spiel ganz klar an die goldenen Zeiten von Need for Speed Underground 2 oder Most Wanted.

Need for Speed Unbound Autoliste

Auf der offiziellen Website zum Spiel gibt es eine Autoliste, die wir hier für dich kopiert haben.

Dies sind alle Autos, die ihr in Need for Speed Unbound zum Start fahren könnt:

Acura NSX 2017

Acura RSX-S 2004

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio 2016

Aston Martin DB5 1964

Aston Martin DB11 Volante 2018

Aston Martin DB11 2017

Aston Martin Vulcan 2016

BMW M3 2006

BMW M3 Evolution II 1988

BMW X6 M 2016

BMW M3 2010

BMW M5 2018

BMW Z4 M40i 2019

BMW M4 Coupé 2018

BMW M2 Competition 2019

BMW M1 1981

BMW i8 Coupé 2018

BMW M4 GTS 2016

BMW M3 Cabrio 2010

BMW M4 Cabrio 2017

BMW i8 Roadster 2018

Bugatti Chiron Sport 2017

Buick Grand National GNX 1987

Chevrolet Corvette Stingray 2020

Chevrolet Corvette Stingray Cabriolet 2020

Chevrolet C10 Stepside Pickup 1965

Chevrolet Corvette Grand Sport 2017

Chevrolet Camaro Z28 2014

Chevrolet Corvette Z06 2013

Chevrolet Camaro SS 1967

Chevrolet Bel Air 1955

Chevrolet Corvette ZR1 2019

Chevrolet Colorado ZR2 2017

Dodge Challenger SRT8 2014

Dodge Charger R/T 1969

Dodge Charger SRT Hellcat 2019

Ferrari LaFerrari 2016

Ferrari Testarossa Coupé 1984

Ferrari 488 GTB 2016

Ferrari F40 1988

Ferrari 458 Italia 2009

Ferrari 488 Pista 2019

Ferrari FXX-K Evo 2018

Ferrari 458 Spider 2011

Ford F-150 Raptor 2017

Ford Mustang GT 2015

Ford GT 2017

Ford Mustang BOSS 302 1969

Ford Mustang 1965

Ford Mustang Foxbody 1990

Ford Crown Victoria 2008

Ford Focus RS 2016

Ford Mustang GT Cabrio 2019

Honda Civic Type-R 2000

Honda Civic Type-R 2015

Honda NSX Type-R 1992

Honda S2000 Ultimative Ausgabe 2009

Infiniti Q60S 2017

Jaguar F-Type R Coupé 2016

Jaguar F-Type R Cabrio 2019

Koenigsegg Regera 2016

Lamborghini Countach LPI 800-4 2021

Lamborghini Huracán LP580-2 2018

Lamborghini Aventador S 2018

Lamborghini Countach 25-jähriges Jubiläum 1989

Lamborghini Murciélago SV 2010

Lamborghini Urus 2018

Lamborghini Huracán Performante 2018

Lamborghini Aventador SVJ Coupé 2019

Lamborghini Diablo SV 1995

Lamborghini Huracán LP580-2 Spyder 2018

Lamborghini Aventador S Roadster 2018

Lamborghini Aventador SVJ Roadster 2019

Lamborghini Aventador LP750-4 SV Roadster 2018

Lamborghini Huracán Performante Spyder 2018

Land Rover Range Rover Sport SVR 2015

Land Rover Defender 110 Doppelkabine Pickup 2015

Lotus Exige S 2006

Lotus Emira 2021

Mazda RX-7 Spirit R 2002

Mazda MX5 1996

Mazda RX-8 Spirit R (R3) 2011

Mazda MX5 2015

McLaren P1 2014

McLaren F1 1993

McLaren 570S 2015

McLaren 570S Spider 2018

McLaren 600LT 2018

McLaren P1 GTR 2015

Mercedes-Benz 190E 2.5-16 1988

Mercedes-AMG C 63 Coupé 2018

Mercedes-AMG G 63 2017

Mercedes-AMG GT S 2019

Mercedes-AMG A 45 2016

Mercedes-AMG GT R 2017

Mercedes-AMG GT S Roadster 2019

Mercedes-AMG C 63 Cabriolet 2018

Mercedes-AMG GT Schwarze Reihe 2021

Mercury Cougar 1967

MINI John Cooper Works Countryman 2017

Mitsubishi Lancer Evolution IX 2007

Mitsubishi Lancer Evolution X 2008

Mitsubishi Eclipse GSX 1999

NISSAN GT-R Premium 2017

NISSAN Skyline GT-R V-Spec 1999

NISSAN 370Z Erbe Edition 2019

NISSAN Silvia K's 1998

NISSAN Z Prototyp 2022

NISSAN Silvia Spec-R Aero 2002

NISSAN Skyline GT-R V-Spec 1993

NISSAN 350Z 2008

NISSAN Skyline 2000 GT-R 1971

NISSAN Fairlady 240ZG 1971

NISSAN 180SX Typ X 1996

NISSAN 370Z Nismo 2015

NISSAN GT-R Nismo 2017

Pagani Huayra BC 2017

Plymouth Cuda 1970

Polestar Polestar 1 2020

Pontiac Firebird 1977

Porsche 911 GT3 RS 2019

Porsche 911 Carrera RSR 2.8 1973

Porsche 918 Spyder 2015

Porsche 718 Cayman GTS 2018

Porsche 911 Carrera S 1997

Porsche 911 GT2 RS 2018

Porsche Panamera Turbo 2017

Porsche 911 Turbo S Exklusive Baureihe 2018

Porsche Boxster 718 Spyder 2020

Porsche 911 Carrera GTS 2018

Porsche 911 Turbo S Cabriolet Exklusiv 2018

Porsche 911 Targa 4 GTS 2018

Porsche 911 Carrera GTS Cabriolet 2018

Porsche Cayman GT4 2015

SRT Viper GTS 2014

SUBARU Impreza WRX STI 2006

SUBARU BRZ Premium 2014

SUBARU Impreza WRX STI 2010

Volkswagen Käfer 1963

Volkswagen Golf GTI 1976

Volkswagen Golf GTI Clubsport 2016

Volvo 242DL 1975

Volvo Amazone P130 1970

