EA beginnt, Origin auf dem PC durch eine neue App zu ersetzen, aber nicht auf dem Mac

(Pocket-lint) - Vor zwei Jahren kündigte EA seine Pläne an, den Origin-PC-Client zu ersetzen, und jetzt wird die neue App endlich auf den Markt gebracht.

Angeblich ist es eine viel leichtere und schnellere Erfahrung mit einem schlankeren Design.

EA sagt, dass die neue App, die einfach EA-App genannt wird, einfacher zu navigieren sein wird und über verbesserte soziale Funktionen verfügt.

Die Spieler können ihr Konto nun mit anderen Plattformen wie Xbox, PlayStation und Steam verknüpfen, was Cross-Play viel einfacher macht als bisher.

Eine einzigartige, benutzerdefinierte ID macht es einfach, Freunde zu finden, und man kann eine plattformübergreifende Freundesliste erstellen, die anzeigt, was die Freunde gerade spielen und ob man selbst mitspielen kann.

EA versichert bestehenden Nutzern, dass der Übergang einfach sein wird und dass sie keinen Zugriff auf ihre Inhalte, Spielstände und installierten Spiele verlieren werden.

Auch die Origin-Freundesliste wird automatisch übertragen, so dass es einfach ist, dort weiterzumachen, wo man aufgehört hat.

Windows-Benutzer können die EA-App ab sofort von der EA-Website herunterladen. Origin-Benutzer werden zu gegebener Zeit aufgefordert, den Wechsel vorzunehmen.

Für Mac OS-Nutzer ist Origin weiterhin die Anwendung der Wahl und EA hat keine Änderungen angekündigt.

In einem Blog-Post über die Mac-Anwendung sagte EA: "Origin für Mac ist nach wie vor der Ort, an dem Sie auf Ihre Spiele zugreifen können. Wir werden in den kommenden Monaten weitere Informationen zur Verfügung stellen, sobald sich die Dinge weiterentwickeln."

Schreiben von Luke Baker.